El Ayuntamiento de Valencia acelera para construir un nuevo edificio de 90 viviendas para alquiler asequible en Quatre Carreres

Valencia contará con 90 nuevas viviendas de protección pública destinadas a alquiler asequible en el distrito de Quatre Carreres. Así se ha acordado este jueves en la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad Anónima Municipal Actuaciones Urbanas de Valencia (AUMSA), que ... ha adjudicado las obras para su construcción por un importe de 18.197.657,91 euros a la empresa Abala Infraestructuras S.L.

Esta nueva construcción se incluye dentro del Plan + Vivienda impulsado desde la Delegación de Urbanismo, Vivienda y Licencias del Ayuntamiento de Valencia.

Según ha explicado el presidente de AUMSA y concejal de Vivienda, Juan Giner, la nueva obra responde «a los compromisos manifestados por la alcaldesa, María José Catalá, durante el Debate del estado de la ciudad y, además, supone dar un paso definitivo para completar el Plan + Vivienda, ya que AUMSA ya tendrá en marcha la totalidad de las 307 viviendas que se incluyen dentro del Plan + Vivienda y que tiene como objetivo construir casi 1.000 viviendas al final de esta legislatura».

El nuevo edificio contará con 90 viviendas de distintas tipologías, que incluirán pisos de uno, dos y tres dormitorios. Los inmuebles se distribuirán en diez plantas y un ático, complementadas con dos sótanos destinados a aparcamiento, trasteros y cuartos de instalaciones.

Además, la última planta incorporará espacios comunes para todos los residentes, entre los que se prevén una zona de trabajo compartida, una lavandería comunitaria y una sala polivalente con gimnasio.

Por otro lado, el proyecto contempla un programa intergeneracional en la primera planta, que estará destinada a personas mayores, con talleres, gimnasio y zonas comunes que permitirá su uso entre las familias y las personas mayores, con el fin de «fomentar la interacción en espacios para el mutuo cuidado», tal y como ha detallado el consistorio en un comunicado.

Asimismo, en la planta baja del edificio se situarán las zonas comunitarias de recreo, zonas verdes y el aparcamiento para las bicicletas, así como se prevé crear una zona para el cultivo urbano en la cubierta del edificio.

En esta línea, Giner ha destacado que «durante los dos últimos años, la vivienda se ha situado en el centro de nuestra política municipal con decisiones claras que han permitido promover diferentes iniciativas, impulsar las viviendas que estamos construyendo e iniciar nuevos proyectos como es la adjudicación del edificio de 90 viviendas que hoy se pone en marcha».

A la licitación de este edificio, que contaba con un presupuesto base de licitación de 20.778.326,00 euros, se presentaron ocho empresas. Así, el nuevo proyecto de AUMSA, que tendrá un plazo de ejecución de 22 meses, supone la construcción de un edificio con 90 viviendas en una parcela de 1.428 m2 de superficie y una edificabilidad de 8.288 m2 de techo.

«La nueva obra supondrá una inversión de 18,2 millones de euros, que se suma al esfuerzo ya realizado por la empresa municipal, durante estos dos últimos años, con una inversión en obra nueva superior a los 28 millones de euros. Una cifra que demuestra la determinación del Ayuntamiento de València por hacer frente y dar respuestas concretas a unos de los problemas que en la actualidad más está preocupando a los vecinos como es el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes o para los mayores de 65 años», ha manifestado el concejal de Vivienda.