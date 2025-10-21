Valencia y la Generalitat destinan tres millones para mejorar las instalaciones de depuración urbanas y de la Albufera

El Ayuntamiento de Valencia y la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, han firmado este martes un convenio de colaboración a través de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), por medio del cual destinarán cerca de 3 millones a ... mejorar las instalaciones municipales dedicadas al saneamiento, depuración, tratamiento y reutilización de aguas residuales, tanto en el núcleo urbano de Valencia como en el entorno del Parque Natural de la Albufera.

En concreto, esta colaboración, que tiene una duración inicial de cuatro años y es prorrogable hasta un máximo de ocho, contempla actuaciones en los colectores Norte/Sur y del área metropolitana; la estación de bombeo y depuradora de El Palmar, El Saler, El Perellonet, Massarrojos, Casal d'Esplai, y las estaciones de bombeo urbanas de Doctor Lluch, Malva-rosa, Natzaret, Poble Nou, Pinedo, entre otras.

En cuanto a la financiación, se ha establecido una dotación económica de 2.999.413 euros para el periodo 2025-2029, de los que la EPSAR financiará 2.699.472 euros y el Ayuntamiento de Valencia 299.941 euros.

Por su parte, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha destacado que este acuerdo, junto con el firmado en el pasado mes de julio, suponen una inversión total de «7,5 millones de euros», que permitirán «modernizar y reforzar las infraestructuras hidráulicas esenciales para el saneamiento y depuración de aguas residuales en Valencia», así como «actuar tanto en los grandes colectores como en las instalaciones electromecánicas que los hacen funcionar».

En esta línea, Catalá ha denunciado que se trata de infraestructuras «que deberían haberse realizado hace años», puesto que »mejoran el medio ambiente y refuerzan nuestro compromiso con la gestión eficiente del agua, la sostenibilidad ambiental y la seguridad de las infraestructuras críticas de saneamiento de nuestra ciudad».

Asimismo, el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha explicado que el convenio «contempla la construcción de nuevas instalaciones, la reforma y mejora de las actuales y el fomento del uso de aguas regeneradas», con el objetivo de «garantizar un funcionamiento eficaz y coordinado del sistema de saneamiento de la ciudad de València y todo su entorno».

Además, el conseller ha recordado que el otro convenio que se firmó anteriormente tiene un valor de unos cuatro millones de euros para la mejora de instalaciones de depuración de la ciudad de Valencia y del entorno de L'Albufera. «Tenemos una tarea común que es mantener el lago en las mejores condiciones y controlar cualquier vertido que se pueda producir. Seguiremos trabajando de la mano en el marco de esta colaboración», ha insistido.

La firma del acuerdo también ha contado con la presencia del secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte, Javier Sendra, y del gerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales, José Aparicio.

Cabe recordar que el convenio firmado este martes da continuidad al suscrito en el año 2000 entre ambas administraciones y establece que las infraestructuras incluidas serán de titularidad municipal a excepción de la Estación de Bombeo de Cantarranas, que pertenece a la Generalitat.

EPSAR

EPSAR, en virtud de las atribuciones y funciones que le confiere la Ley 2/1992, de 26 de marzo del Gobierno Valenciano, de saneamiento de las aguas residuales de la Comunidad Valenciana, es una entidad de derecho público de la Generalitat, creada para llevar a cabo, entre otras actividades, la ejecución de las obras de saneamiento y depuración que la Administración de la Generalitat determine, así como la gestión del canon de saneamiento y aquellas otras que le puedan encomendar las entidades locales u otros organismos.