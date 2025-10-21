Suscribete a
Valencia y la Generalitat destinan tres millones para mejorar las instalaciones de depuración urbanas y de la Albufera

El convenio contempla obras en colectores, estaciones de bombeo y depuradoras durante los próximos cuatro años

Imagen de la firma del convenio
Imagen de la firma del convenio ABC
Alba Pérez Espada

Valencia

El Ayuntamiento de Valencia y la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, han firmado este martes un convenio de colaboración a través de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), por medio del cual destinarán cerca de 3 millones a ... mejorar las instalaciones municipales dedicadas al saneamiento, depuración, tratamiento y reutilización de aguas residuales, tanto en el núcleo urbano de Valencia como en el entorno del Parque Natural de la Albufera.

