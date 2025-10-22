Valencia reclama que el VDS sea Acontecimiento de Excepcional Interés ante la pasividad del Gobierno central

Valencia vuelve a situarse en el epicentro de la innovación europea con la celebración del Valencia Digital Summit, el encuentro que durante dos días reúne a startups, corporaciones e inversores de todo el mundo en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Durante la inauguración de su octava edición, la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, ha aprovechado su intervención para reiterar al Gobierno de España la petición de que el evento sea declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Público, una solicitud que el consistorio ya ha realizado formalmente y sobre la que, hasta el momento, no ha recibido respuesta. Esta declaración permitiría aplicar un régimen fiscal especial que facilite la implicación del sector privado mediante incentivos fiscales.

En este sentido, la alcaldesa ha destacado que «tenemos la energía, el talento y la determinación para seguir creciendo, y este esfuerzo merece también un espaldarazo por parte del Gobierno de España». Asimismo, ha señalado que tiene «la esperanza» de que «cuando venga a este evento la Ministra de Innovación, nos coja el guante y se comprometa. Porque Valencia y su Digital Summit están al nivel de Madrid y Barcelona; y nosotros no podemos ser menos, y el Gobierno nos debe dar el mismo trato».

Además, Catalá ha anunciado que el Ayuntamiento de Valencia y la Asociación Startup Valencia han renovado su acuerdo de colaboración para celebrar dos nuevas ediciones del VDS. Así, ha destacado que esta renovación supone consolidar a la ciudad como uno de los principales nodos de innovación de Europa.

En esta línea, la alcaldesa ha detallado que el objetivo de renovar el certamen durante los dos próximos años, y no de año en año como se hacía hasta ahora, «es aportar una mayor estabilidad y seguridad jurídica para garantizar el crecimiento» del evento, que tal y como ha destacado, «tiene un impacto muy positivo, y cada vez mayor, en la ciudad».

Al respecto, Catalá ha citado los datos del Global Startup Ecosystem Report 2025, que cifran el valor de la innovación en la ciudad en más de 1.500 startups, que generan más de 20.000 empleos cualificados y un valor de 3.900 millones de dólares. «Son datos que nos sitúan en el top 100 de los mejores ecosistemas emergentes del mundo», ha afirmado.

Líderes tecnológicos de 120 países

El encuentro, que reúne a más de 12.000 participantes presenciales y cuenta con una audiencia en línea de 20.000 personas, congrega a inversores, corporaciones y líderes tecnológicos de 120 países, incluyendo más de 3.000 startups, 1.500 empresas y 800 inversores con activos bajo gestión superiores a 300.000 millones de euros.

Durante las sesiones, se abordarán algunos de los desafíos globales desde siete ejes temáticos: Ciudades inteligentes e infraestructura digital, deeptech (emergentes cuyo modelo de negocio se basa en la innovación de alta tecnología en ingeniería o en avances científicos significativos), salud y longevidad, energía verde, IA, ciberseguridad, y futuro del trabajo.

Como novedad, esta edición estrena un nuevo eje temático centrado en cómo la tecnología puede anticipar y reducir el impacto de las catástrofes naturales, un tema que cobra especial sentido en Valencia después de la dana acontecida el pasado 29 de octubre de 2024

Imagen de la inauguración de Valencia Digital Summit ABC

El VIII VCS cuenta con la participación de 22 scaleups europeas (empresas que han superado la fase de emergente, ha validado su modelo de negocio y está en crecimiento acelerado y sostenible), que registran crecimientos anuales superiores al 20%, entre ellas Clidrive, Sequra, Maisa AI, PLD Space, Voicemod, Red Points, Pasqal, Multiverse Computing, Einride, Sesame HR, Internxt, Genially, Clikalia o DetraPel, junto a otras emergentes, como Shakers y PropHero.

Además, por los siete escenarios de VDS 2025 pasarán algunas de las figuras más influyentes de la innovación, la cultura y el deporte. Entre los ponentes confirmados destacan la actriz de Hollywood e inversora Kelly Rutherford, el exfutbolista inglés Sol Campbell, y Gillian Tans, ex presidenta y CEO de Booking.com. El programa también contará con Aubrey de Grey, referente mundial en longevidad; Minh Le, creador del videojuego Counter-Strike; Ana Peleteiro, vicepresidenta de IA aplicada en Preply; Enrique Linares, cofundador de Letgo; Gwen Kolader, experta en diversidad corporativa; y Ella McCann-Tomlin, vicepresidenta de ESG en Mews.

El acto de inauguración también ha contado con la presencia del presidente de Startup Valencia, Juan Luis Hortelano; la consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino; la concejala de Innovación, Paula Llobet: y representantes de entidades como el Banco Santander, TSMC, IBM, Fundación LAB, Valencia Silicon Cluster, y Telefónica, entre otras.