Pánico en un vuelo de Alicante a Roma: aterriza de emergencia en Bolonia debido a las turbulencias por mal tiempo

Un vuelo de la aerolínea Wizz Air que cubría la ruta Alicante–Roma ha sido desviado durante la madrugada de este miércoles al aeropuerto de Bolonia debido a las condiciones meteorológicas adversas en la capital italiana, según ha informado la aerolínea a través de un comunicado.

El vuelo W4 6038 aterrizó sin incidentes en Bolonia a las 03.57 hora local, tras no poder completar su aproximación a Roma por el mal tiempo en la zona y las fuertes turbulencias.

Los pasajeros, ninguno herido, han sido trasladados por carretera hasta Roma. La compañía señaló que quienes optaron por organizar su propio transporte terrestre tendrán derecho al reembolso correspondiente, según la normativa europea.

Forti turbolenze a causa del mal tempo sui cieli di Roma impediscono l'atterraggio del volo Wiz Air partito da Alicante, Spagna e diretto alla capitale. Il pilota costretto a monovre estreme dopo un primo tentativo di atterraggio alla fine opta per dirottare l'aereo all'aeroporto di Bologna, tutti i passeggeri sono rimasti illesi, i primi commenti evidenziano forte stress e il terrore vissuto in alta quota. La compagnia aerea sta valutando le modalità di trasporto via terra dei passeggeri per il rientro a Roma.

Wizz Air ha destacado que la seguridad de los vuelos es su «máxima prioridad» y ha calificado la maniobra como un «procedimiento estándar» en caso de que no existan condiciones adecuadas para un aterrizaje seguro. La aerolínea también ha agradecido la actuación de la tripulación durante la incidencia.