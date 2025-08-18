Un avión realiza un aterrizaje de emergencia en Italia tras incendiarse un motor tras el despegue

Un airbus A320, como el del incidente, en el aeropuerto de Dusseldorf

Volaban desde Corfú (Grecia) hasta Dusseldorf (Alemania) cuando el pánico cundió en la cabina del vuelo DE3665 después de registrar un incendio en uno de los motores. En consecuencia, el airbus A320 de la aerolínea germana Condor, con 273 pasajeros y 8 miembros de la tripulación, se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en la localidad italiana de Bríndisi.

El avión había despegado de la isla griega el pasado sábado a las 20.29 horas con destino a la ciudad alemana, con la salida prevista a las 19.50 y la llegada programada a las 21.35. Sin embargo, tuvo que aterrizar en territorio italiano a causa de la incidencia.

El desencadenante del fuego fue una reacción química que provocó una combustión en el exterior del motor, según detalló el domingo un portavoz de la aerolínea a la emisora de radio alemana WDR, cuyas declaraciones recoge Rainews. A pesar de la aparatosidad de lo ocurrido, la vida de las personas a bordo no corrió peligro en ningún momento.

El aterrizaje de emergencia se realizó de manera regular y sin heridos. Los pasajeros embarcaron en un vuelo que partió el domingo por la mañana a las 12.31 y aterrizaron sin mayores incidencias a las 14.37 en Dusseldorf.