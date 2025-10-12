Acusan a tres policías de agredir a un hombre durante su detención por no llevar mascarilla

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia juzga el próximo jueves 16 de octubre a tres agentes de la Policía Local de Manises acusados de propinar patadas y puñetazos a un hombre durante su detención en la vía pública.

La Fiscalía ... solicita de forma inicial una pena de prisión de dos años y una multa por un delito contra la integridad moral y otro delito leve de lesiones para cada uno de los tres agentes, a los que acusa de abusar de su cargo para proceder a la detención de un hombre al que habrán golpeado en varias ocasiones.

Los hechos ocurrieron la mañana del 13 de junio de 2021 en una calle de Manises donde los procesados estaba actuando por un accidente de tráfico y vieron que la víctima no llevaba puesta la mascarilla sanitaria, cuando aún estaba en vigor la medida por el covid-19, de acuerdo con la acusación del ministerio público facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). MÁS INFORMACIÓN Hallan el cadáver de un hombre que llevaba muerto 15 años en su casa de Valencia Según el mismo relato del ministerio fiscal, los encausados le agarraron fuertemente del brazo, le pidieron que se identificara y lo tiraron al suelo para esposarlo. A continuación, le golpearon en la cabeza y en el cuerpo, mientras la víctima pedía auxilio, y lo introdujeron en el coche, donde le golpearon la cabeza.

