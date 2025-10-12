Suscribete a
Acusan a tres policías de agredir a un hombre durante su detención por no llevar mascarilla

Los hechos ocurrieron en 2021 en la localidad valenciana de Manises y los agentes se enfrentan a una pena de cárcel de dos años y una multa

Imagen de archivo de un coche patrulla de la Policía Local de Manises AYTO MANISES
David Maroto

Valencia

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia juzga el próximo jueves 16 de octubre a tres agentes de la Policía Local de Manises acusados de propinar patadas y puñetazos a un hombre durante su detención en la vía pública.

La Fiscalía ... solicita de forma inicial una pena de prisión de dos años y una multa por un delito contra la integridad moral y otro delito leve de lesiones para cada uno de los tres agentes, a los que acusa de abusar de su cargo para proceder a la detención de un hombre al que habrán golpeado en varias ocasiones.

