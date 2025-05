Rufián dispara la tensión entre el independentismo al llamar «tarado» a Puigdemont

Gabriel Rufián se ha convertido ya en un motivo más de discordia entre ERC y Junts. Este miércoles, el diputado del Congreso volvió a cargar contra Carles Puigdemont, al que en 2017 acusó de venderse por «155 monedas de plata» cuando el entonces presidente de la Generalitat de Cataluña barajaba la posibilidad de convocar elecciones autonómicas en lugar de proclamar la independencia, como finalmente hizo, aunque de manera ilegal. En un programa de TV3, en directo, Rufián llamó tarado al eurodiputado y fugado de la Justicia española .

Durante una breve entrevista para el programa ‘Planta baixa’ (TV3), a propósito de un premio que le concedieron este martes los periodistas parlamentarios en Madrid, Rufián defendió que «decir que no la has cagado alguna vez en la red es mentir» y puso de ejemplo varios tuits que, en el pasado, publicó contra Xavier Domènech (comunes) y Eduardo Madina (PSOE), con el que tiene «muy buena relación».

Fue entonces cuando le preguntaron por el tuit de octubre de 2017 y que acusaba a Puigdemont de ceder y descartar la declaración unilateral de independencia «por 155 monedas de plata». A la referencia de aquel tuit, Rufián respondió: «Decir que por un tuit mío se proclamó la independencia es de tarado, es decir, el tarado es quien la proclamó no quien publicó un tuit» .

Pese a que los periodistas de la cadena pública de la Generalitat le dieron la oportunidad de matizar sus palabras en ese mismo momento, el líder de ERC en el Congreso rechazó la oferta. A partir de ahí, las redes, Twitter, sobre todo, se convirtieron en un campo de batalla. No era la primera vez que Rufián provocaba una discusión entre ERC y Junts.

«Tendrá una explicación»

Con el Parlamento de Cataluña en plena sesión de control al Govern, las palabras de Rufián retumbaron en el antiguo arsenal de Felipe V. El presidente de Junts, Albert Batet, le reprochó directamente a Pere Aragonès las palabras de su correligionario. A lo que el presidente de la Generalitat reaccionó sin titubeo. «Discrepo y no las comparto en ningún caso. Estoy convencido de que tendrán una explicación, si no una corrección», añadió Aragonès, que dio el caso por zanjado.

No fue así por parte de Junts. Su portavoz, Josep Rius, dijo en TV3 que Rufián «ha cruzado todas las líneas rojas» y pidió a ERC que «cesen todos los ataques» contra Puigdemont. «Estas declaraciones forman parte de un estilo de hacer política totalmente menospreciable, inadmisible y que hay que ahuyentar», añadió.

El incendio entre los dos socios no estaba controlado y Rufián tuvo que pedir disculpas. En un tuit y ante los micrófonos de TV3 matizó sus palabras: «Se han sacado de contexto» y han sido «desafortunadas», lo que quería decir «lo he dicho de la peor de las maneras» . Y añadió en Twitter: «Hablaba del mantra españolista que dice desde hace cinco años que la independencia de Cataluña se proclamó por un tuit. La idea de que pasó por un tuit y no por la voluntad del pueblo es absurda. Siento si no me he sabido explicar».

Vull matisar aquest titular tret de context.



Parlava del mantra espanyolista que diu des de fa 5 anys que la indepèndencia de Catalunya es va proclamar per un tuit.



La idea de que va passar per un tuit i no per la voluntat del poble és absurda.



Sento si no m'he sabut explicar. https://t.co/NHaP69HuMM — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) June 8, 2022

Este ‘affaire’ de Rufián con Puigdemont se suma a otros que, como ahora, tensionaron la relación de ERC con Junts. El último caso, hace tres meses, se vivió cuando el diputado llamó «señoritos que se creían James Bond» al equipo de Puigdemont que negoció con enviados de Putin el reconocimiento de la secesión catalana.