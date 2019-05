Miquel Vera Barcelona Actualizado: 26/05/2019 23:19h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Carles Puigdemont se impone sobre ERC en Europa. El fraticida cuerpo a cuerpo electoral que llevan meses librado neoconvergentes y republicanos se ha saldado a favor del expresidente fugado en la contienda europea entre los votantes catalanes. A diferencia de los comicios municipales, donde los de Junqueras han ganado con holgura entre el electorado independentista, en las elecciones al Parlamento Europeo Junts per Catalunya ha ganado con un amplio margen.

Así las cosas, Junts per Catalunya-Lliures per Europa ha obtenido 946.370 votos eurodiputados y más de 28,5% de los votos con el 95% escrutado. Con estos resultados, no solo obtendria escaño el propio Puigdemont, sino también otros dirigentes independentistas fugados como el exconsejero fugado Antoni Comín. A su vez , ERC se quedaría con 701.000 votos en Cataluña, el 21,1%.

Los resultados a las europeas muestran como varios miles de catalanes habrían obtado por un voto «dual», es decir, habrían votado a Puigdemont en las elecciones europeas pero no se habrían decantado por las candidaturas que su partido ha presentado en pueblos y ciudades. Un ejemplo: en Barcelona ERC ha duplicado a Junts per Catalunya en votos, no obstante, en la capital catalana Puigdemont ha ganado en los comicios europeos.

ERC suma el voto abertzale

A pesar de que Puigdemont se impone a los republicanos en Cataluña, estos suman más votos en el conjunto de España, impulsados por sus alianzas en Galicia y el País Vasco. Así, en el conjunto de España ERC y su candidatura «Ahora Repúblicas» cosecharía 1,2 millones de votos y tres escaños, mientras que Puigdemont apenas suma votos fuera del Principado y obtendría 998.000 sufragios, con lo que se quedaría con 2 escaños.