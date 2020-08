ENTREVISTA «El proceso es una cortina de humo para perpetuar la corrupción» Ignacio Garriga,candidato de VOX en Cataluña, reclama acabar con la política de cesiones al independentismo

Ignacio Garriga (Barcelona, 1987) ha sido designado por VOX como candidato a las próximas elecciones autonómicas en Cataluña, aún sin fecha y donde las encuestas les dan hasta seis diputados. Ahora en el Congreso de los Diputados, afronta el regreso a su tierra y la necesidad de un vuelco político como una misión urgente.

—El propio Quim Torra dio la legislatura por acabada pero seguimos sin tener fecha de elecciones. Para ustedes la convocatoria es urgente.

—Lo único que les importa es seguir en el poder para perpetuar la corrupción institucionalizada. Nosotros estamos preparados y dispuestos desde hace meses. Y sí, la convocatoria es urgente, más después de que el Tribunal Supremo vaya a inhabilitar a Torra en septiembre en la causa en la que VOX denunció y ejerció la acusación popular.

—Después del otoño negro de 2017, no sé si tiene la sensación de que la vida política en Cataluña ha llegado a un punto de degradación imposible de superar.

—Sí, llevamos mucho tiempo denunciándolo. Estamos en un momento de emergencia nacional y social. El separatismo, gracias a la connivencia de los grandes partidos tradicionales, PP y PSOE, con sus continuas cesiones de competencias, ha hecho que llegaran a la cota de rebeldía en la que están ahora. Como nunca se ha plantado cara de manera radical a los enemigos de la unidad de España y de las libertades cada vez van ganando más terreno. Desde el primer día de la irrupción de VOX en el panorama político ha quedado claro que somos los únicos que damos la batalla en las calles, en las instituciones y en la Justicia.

—¿Qué ofrece VOX?

—La oportunidad histórica de dar voz a los millones de catalanes que se han sentido defraudados, hartos, y que incluso están angustiados. La clave es romper con las formas que se han demostrado ineficaces para acabar con un separatismo que sólo busca seguir en el poder para practicar la corrupción institucionalizada, la cleptocracia que han instalado. El famoso «procés» no es más que una cortina de humo.

—Cs cambia de candidato e insiste en una alianza con el PP y el PSC. En VOXse deben frotar las manos.

—Esta insistencia de Cs de pactar con el PSC demuestra, por si había alguna duda, que renuncian a la defensa de la nación y de las libertades, a la batalla frontal contra el separatismo. No tengo palabras. Están dispuestos a pactar con un PSC que ha sido la muleta y el principal instigador del separatismo. El PSC fue el principal impulsor de una inmersión lingüística que es en realidad inmersión separatista, una inmersión por cierto avalada por el Gobierno de Aznar.

—La situación no es como en 2017.

—Cuando pudieron acabar con el golpe de estado no lo hicieron: no se intervino TV3, no si intervinieron los Mossos, etc… En ese momento crítico los partidos no hicieron lo que tenían que hacer. Por eso es normal que se vea a VOX como alternativa. No podemos continuar con el seguidismo al separatismo, hay que romper con esas viejas fórmulas. Y por ello hay que ilegalizar a todos aquellos partidos que no condenen la violencia y que tienen como objetivo principal romper la unidad constitucional.

—La moción de censura de VOX es aire para el PSOE, les cuestionan.

—No, la moción de censura es una necesidad en un momento de Gobierno ilegítimo, apoyado por los golpistas y los herederos de ETA, con un Gobierno que nos ha llevado a encabezar todos los rankings de fallecidos, contagiados y de ruina en esta pandemia. Y un Gobierno, con un partido y un vicepresidente que tienen el apoyo de narcodictaduras y de regímenes totalitarios. Es un Gobierno patrocinado por partidos criminales. Lo que exigen los ciudadanos es que les echemos cuanto antes mejor y de la manera que sea. El PP elude sus responsabilidades. Espero que este gravísimo caso de corrupción de Podemos mueva a la razón a los partidos que rechazan una moción que es necesaria para la libertad de las españolas.

—¿Cómo valora VOX la reacción Gobierno ante la marcha de Don Juan Carlos al extranjero?

—Es inaudito el silencio del presidente del Gobierno ante la estrategia clara y frontal de Podemos de pretender un cambio de régimen.

—Barcelona es la provincia con mayor porcentaje de ocupaciones ilegales.

—Es muy grave, y por ello denunciamos el silencio cómplice de los medios de comunicación y la inacción de los partidos en el Parlamento catalán. Nuestro caballo de batalla va a ser hacer cumplir la ley en Cataluña y devolver el orden a nuestras calles. Es primordial. Cataluña se ha convertido en un lugar en el que no estás tranquilo ni en tu casa. Las políticas del separatismo y de la izquierda favorecen a los delincuentes. Se requiere un cambio legislativo. Cataluña lidera los ránkings de delincuencia y ocupación, y eso en parte es culpa de los partidos instalados en el buenismo progre, que en aras de un multiculturalismo fracasado no quieren señalar que entre el 80 y el 90% de los que ocupan son inmigrantes ilegales.