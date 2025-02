Vox busca un candidato de consenso para su moción de censura

Los días corren, septiembre se acerca y con él la cuenta atrás para la moción de censura de Vox contra el presidente del Gobierno , Pedro Sánchez. La formación que preside Santiago Abascal sigue trabajando durante el mes de agosto en una operación que considera «urgente, necesaria e imperiosa» y para la que sigue buscando a un candidato de consenso capaz de aunar una mayoría suficiente para sacarla adelante.

Según fuentes del partido, aún no tienen el nombre del elegido pero confían en cerrarlo «pronto». Será «quién mejor lo pueda hacer» y tendrá un perfil de «claro liderazgo» junto con una «trayectoria profesional intachable» . Una ecuación para liderar a un nuevo gobierno de concentración nacional, «muy reducido» y conformado por «grandes expertos en todas las materias», que «sustituya al actual ejecutivo socialcomunista».

Vox también confía en sumar apoyos dentro del arco parlamentario aunque de momento no ha establecido ningún contacto con otros grupos y se mantiene a la espera de que contacten con él. «Nuestra propuesta está sobre la mesa y es conocida por todos. No entendemos este silencio que se ha hecho cuando la puerta del despacho de Santiago Abascal está abierta las 24 horas y él está dispuesto a hablar y a recibir propuestas. Entendemos que los demás líderes están de vacaciones y que este silencio se convertirá en acción cuando vuelvan, a finales de agosto. Pero si no es así, según se acerque la fecha haremos llamamientos y emprenderemos nosotros los contactos», explican las mismas fuentes.

En este marco de silencio, Vox cree que la imputación de Unidas Podemos por malversación conocida esta semana soplará a su favor. El candidato de la formación a la Generalitat, Ignacio Garriga , consideró a ABC que se trata de una «gravísima ilegalidad» y que «nunca una moción de censura fue tan necesaria» .

En lo que se refiere a Sánchez, el candidato catalán de Vox destaca que su gestión ha llevado a que nuestro país «lidere los ránkings de ruina económica, contagios, ERTEs, inmigración ilegal, destrucción de empleo y crisis territorial». Y todo ello aderezado con una alianza con los «separatistas que quieren acabar con el Estado de Derecho». «Este Gobierno es una grave amenaza para España» , resume. Por todo ello, Garriga considera que para el PP será muy difícil explicar su rechazo a la moción de censura.

Sin embargo, en el cuartel general de Génova no se dejan presionar y fuentes de la dirección popular señalan que la hoja de ruta está trazada. «Los números no salen», reiteran, en alusión a que los socios de Sánchez jamás apoyarán una moción para situar a un ejecutivo de derechas en La Moncloa.