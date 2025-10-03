Nueva jornada de protestas en Barcelona en apoyo a la Flotilla

Segundo día de movilizaciones tras la interceptación de la Flotilla. En Barcelona, la marcha que ha arrancado a las 18.30 de este viernes desde la plaza Urquiona, pide el boicot a Israel, tal y como ha podido leerse en alguna de las pancartas. A pocos minutos de arrancar, la manifestación, que tiene previsto finalizar en La Carbonera, transcurre, en su mayoría sin incidentes, a excepción de unos cuantos radicales que han vandalizado escaparates de comercios, como puede verse en la imagen que ilustra esta información.

Esta mañana, decenas de encapuchados convocados por el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) han cortado los accesos a la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y, tras convocar una huelga para este viernes -a la que se ha sumado algún colectivo de profesores- en solidaridad con Palestina y en contra de Israel. Según el SEPC, se han organizado «piquetes combativos con barricadas por todo el campus» y han estimado el seguimiento de la protesta en «92%» de los estudiantes. Pero la UAB no ha suspendido las clases.

La Universidad de Barcelona (UB) y la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) sí han suspendido algunas clases por la presencia de piquetes que han bloqueado los accesos de algunos edificios. Fuentes de la UB han explicado a EP que se han suspendido clases en las facultades de Geografía e Historia y en Filosofía (campus Raval) y en Matemáticas e Informática y Filología (campus plaza Universidad). En ambos casos, algunos estudiantes han pasado la noche en los edificios y han bloqueando el acceso al personal docente e investigador y a los trabajadores. En la UPC, se ha visto afectada la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona (ETSEIB).

Noticia Relacionada Dos detenidos por desórdenes y tenencia de artefactos incendiarios en la manifestación de Barcelona tras la interceptación de la Flotilla ABC Al menos 14 agentes de los Mossos han sufrido contusiones de diversa consideración, en su mayoría, leves a causa del «lanzamiento masivo de objetos»

Todo ello, un día después de la manifestación de Barcelona que congregó a miles de personas -unas 15.000, según la Guardia Urbana- para protestar por la interceptación de la Flotilla en la que viajaban varios cargos públicos locales y autonómicos, como también la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau (Comuns). La protesta, que en algunos puntos fue violenta ya que se trató de cortar el tráfico de la Roda Litoral, se saldó con dos detenidos por desórdenes y, al menos, 14 varios agentes Mossos d'Esquadra heridos, la mayoría, por contusiones leves.

