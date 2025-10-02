Dos detenidos por desórdenes y tenencia de artefactos incendiarios en la manifestación de Barcelona tras la interceptación de la Flotilla

Los Mossos d'Esquadra han detenido este jueves a dos personas e investigan a una tercera por desórdenes públicos, atentado contra la autoridad y tenencia de artefactos incendiarios, durante la multitudinaria manifestación en Barcelona, tras la tras la interceptación de la Global Sumud Flotilla por el Ejército israelí.

Además, según ha informado la Policía catalana, al menos 14 agentes han sufrido contusiones de diversas consideración. En su mayoría, leves, precisan desde el Cuerpo. El motivo han sido el «lanzamiento masivo de objetos». Dos mossos han sido trasladados por ello hasta un centro de salud para ser atendidos.

Según cifras de la Guardia Urbana, 15.000 personas han formado parte de la protesta en el momento de mayor afluencia a la concentración de la capital catalana. Una manifestación que ha comenzado a las 18.00 horas en la plaza de la Carbonera, donde han confluido varias columnas, y un grupo numeroso de manifestantes ha intentado acceder a la Ronda Litoral, pero un cordón de los Mossos se lo ha impedido.

En paralelo, otra columna se ha desplazado hacia el World Trade Center, donde han arrojado pirotecnia contra los mossos, que han desplegado en las inmediaciones del World Trade Center media decena de furgones policiales, con conatos de carga para mantener el cordón policial.

Asimismo, otro grupo ha iniciado una acampada en la plaza de la Carbonera impulsada por la Global Sumud Flotilla, el Global Movement to Gaza y otras entidades sociales y sindicales.