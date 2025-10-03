Los estudiantes toman la UAB y el Metro de Barcelona parará dos minutos por la Flotilla

Decenas de encapuchados convocados por el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) han cortado esta mañana los accesos a la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en protesta por la interceptación de la Global Sumud Flotilla y tras convocar una huelga para este viernes -a la que se ha sumado algún colectivo de profesores- en solidaridad con Palestina y en contra de Israel. Según el SEPC, se han organizado «piquetes combativos con barricadas por todo el campus» y han estimado el seguimiento de la protesta en «92%» de los estudiantes.

#VAGA3O | 𝑳𝒍𝒊𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂𝒕 𝒆́𝒔 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒔𝒖𝒓𝒕 𝒆𝒍 𝒔𝒐𝒍 𝒖𝒏 𝒅𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒈𝒂



🧵 Avui fins a CINC campus universitaris han barricat els accessos i han muntat piquets combatius en una jornada de vaga històrica en solidaritat amb el poble palestí. (fil) pic.twitter.com/ErrqEB983P — SEPC (@SEPC_nacional) October 3, 2025

Esta iniciativa se lleva a cabo un día después de una concentración en Barcelona que congregó a miles de personas para protestar por la interceptación de la Flotilla en la que viajaban varios cargos públicos locales y autonómicos, como también la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau (Comuns). La protesta, que en algunos puntos fue violenta ya que se trató de cortar el tráfico de la Roda Litoral, terminó con varios detenidos y varios agentes de los Mossos d'Esquadra heridos.

A esta hora, por otro lado, se ha recuperado casi todo el flujo de tráfico habitual en varias autopistas y carreteras que esta mañana habían sido cortadas por el mismo motivo. La C-25 en Manresa (Barcelona) ha reabierto todos sus carriles sobre las 08.30 horas, según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico. La AP-7 en Sant Celoni (Barcelona) en sentido sur ha sido reabierta sobre las 8.17 horas, tras estar cortada durante una hora. Esta vía ha registrado hasta seis kilómetros de colas. Sin embargo, la C-17 sigue cortada en Vic (Barcelona) en dirección Ripoll (Gerona).

Noticia Relacionada El Parlamento de Cataluña suspende el pleno por la interceptación de la flotilla a Gaza À. G. La izquierda acuerda el aplazamiento con el voto en contra de Junts, PP, Vox y Aliança Catalana

Este viernes están previstas más protestas y concentraciones. Además, el Ayuntamiento de Barcelona está haciendo un seguimiento y, por ejemplo, el Metro de Barcelona parará el servicio de todas las líneas dos minutos a las 12.00 horas en solidaridad «con el pueblo palestino». Esta iniciativa nace «como muestra de solidaridad de los trabajadores y trabajadoras» del servicio, según ha informado Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB).