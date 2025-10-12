Suscribete a
ABC Premium
Directo
Los Reyes presiden el besamanos del 12 de Octubre

Miles de personas celebran el 12 de octubre en el centro de Barcelona

Convocados por entidades a favor de la unidad de España

Desfile Fuerzas Armadas por el Día de la Fiesta Nacional, en directo: última hora de los actos por el Día de la Hispanidad hoy, 12 de octubre

Imagen de la cabecera de la manifestación en Barcelona
Imagen de la cabecera de la manifestación en Barcelona efe
E.A.

E.A.

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Con el Paseo de Gracia lleno de banderas españolas -una imagen que sigue sorprendiendo tras años de monopolio del espacio público por parte del independentismo-, varios miles de personas han celebrado el 12 de Octubre en Barcelona, una concentración convocada por Espanya i Catalans ... Movimiento Cívico y por Cataluña Suma por España, con apoyo de otras entidades, así como del PP y Vox.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app