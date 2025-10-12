Miles de personas celebran el 12 de octubre en el centro de Barcelona

Con el Paseo de Gracia lleno de banderas españolas -una imagen que sigue sorprendiendo tras años de monopolio del espacio público por parte del independentismo-, varios miles de personas han celebrado el 12 de Octubre en Barcelona, una concentración convocada por Espanya i Catalans ... Movimiento Cívico y por Cataluña Suma por España, con apoyo de otras entidades, así como del PP y Vox.

La manifestación ha empezado a la altura del edificio de La Pedrera en dirección a la plaza Cataluña, donde está convocada una concentración. Numerosos grupos folklóricos de países latinoamericanos han tomado parte en el convocatoria.

En el transcurso de la misma, el presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, ha defendido que «ser catalanes es también la mejor manera de ser españoles». Además, Fernández ha defendido lo que define como vínculo atlántico y las relaciones con Hispanoamérica, con el que «se han construido algunas de las páginas más brillantes de la Historia de la cultura universal», y ha destacado el Premio Nobel de la Paz recién concedido a la opositora venezolana María Corina Machado.

Por su parte, el secretario general de Vox y líder del partido en Cataluña, Ignacio Garriga, ha acusado a los presidentes del Gobierno y de la Generalitat, Pedro Sánchez y Salvador Illa, de llevar Cataluña a la «desnacionalización» ya que, según él, están dispuestos a expulsar a la Guardia Civil de puertos y aeropuertos y a acabar con la Agencia Tributaria.

Garriga, preguntado por la decisión del presidente de Vox, Santiago Abascal, de no sentarse junto a las autoridades durante el desfile del 12 de Octubre en Madrid, ha respondido que tienen todo el respeto por el Rey pero que Vox decide estar «al lado del pueblo español y lejos de un gobierno corrupto y criminal», ha explicado en declaraciones recogidas por Ep.