Salvador Illa asistirá a los actos del 12 de octubre en Madrid

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, asistirá, tal como hizo en 2024, a los actos de institucionales de conmemoración de la Fiesta Nacional del 12 de octubre en Madrid.

Su asistencia el año pasado, dos meses después de su toma de posesión ... como presidente, supuso la participación de un presidente de la Generalitat a los actos institucionales en la capital española tras 14 años en que no lo hicieron sus antecesores.

Los presidentes independentistas Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès no asistieron a estos actos, en un periodo marcado por el 'procés', y el último presidente catalán que sí lo hizo fue el también socialista José Montilla, en 2010.

