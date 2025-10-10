Suscribete a
ABC Premium

Salvador Illa asistirá a los actos del 12 de octubre en Madrid

Su presencia, en 2024, acabó con el boicot de los presidentes catalanes desde 2010

Illa visita al Rey después de casi una década de ausencia del Govern: «Estoy muy contento de estar aquí»

Illa conversa con Moreno Bonilla durante el desfile del 12 de octubre de 2024
Illa conversa con Moreno Bonilla durante el desfile del 12 de octubre de 2024 ignacio gil

ABC

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, asistirá, tal como hizo en 2024, a los actos de institucionales de conmemoración de la Fiesta Nacional del 12 de octubre en Madrid.

Su asistencia el año pasado, dos meses después de su toma de posesión ... como presidente, supuso la participación de un presidente de la Generalitat a los actos institucionales en la capital española tras 14 años en que no lo hicieron sus antecesores.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app