Merkel: «Rajoy fue muy valiente en la crisis del euro, y a España no le ha ido mal»

Embarcada en una extensa gira mundial (Washington, París, Milán, Ámsterdam...) para presentar sus memorias, la excanciller alemana Angela Merkel ha recalado hoy en Barcelona, donde ante un auditorio expectante ha desgranado alguno de los pasajes de su 'Libertad', editado en España por RBA. ... Conducida por la corresponsal de 'La Vanguardia' en Berlín, Merkel ha relatado detalles de su relación con los presidentes españoles Mariano Rajoy y Pedro Sánchez.

Sobre el primero, ha alabado su valentía «durante la dura crisis» del euro: «Llevó a cabo reformas valientes resistiendo la presión de los mercados para acabar con el euro de Europa». En concreto, ha apuntado Merkel sobre Rajoy, «reformó la banca e hizo cambios estructurales, y se ve ahora que a España no le ha ido mal». Sobre esa época, ha sido clara: «Fui el poli malo, insistí con la austeridad, pero Grecia necesitaba reformas».

Con respecto a Sánchez, ha valorado su ayuda, junto con la del presidente francés, para afrontar la crisis de la Covid, y ha valorado al presidente español que la ayudase «a adoptar una decisión conjunta europea con el tema de los refugiados», ha explicado ante un auditorio repleto y con la presencia del presidente Salvador Illa, el alcalde Jaume Collboni, varios consejeros del Govern, los expresidentes Pujol, Montilla y Mas, así como una nutrida representación del arco político y del empresariado catalán.

La excanciller ha abundado también de manera especial sobre su infancia y juventud en la RDA, y sobre cómo, de hecho, estudió física «para no topar con el Estado, por que bajo el comunismo dos más dos siguen siendo cuatro». A la pregunta de si dictadura y felicidad son compatibles, Merkel ha sido clara, sí, pero es una experiencia, ha dicho, «que no se la recomiendo a nadie».

De hecho, como ha explicado, no se implicó en política porque «no creía que la RDA fuese reformable, a diferencia de muchos que lucharon y acabaron en la cárcel». «Esquivé los obstáculos, no delaté a nadie, fui buena amiga, y elegí un trabajo que no me planteaba desafíos morales», ha añadido Merkel sobre un periodo que incluso le ha condicionado su forma de vestir: «Todo era gris y olía mal, y al recibir paquetes del oeste veíamos algo distinto... Por eso me gusta llevar americanas de colores«.

«¿Qué íbamos a hacer, poner cañones de agua en las fronteras?»

Ha abundado Merkel sobre las razones por las que la unidad alemana no está siendo completa, desde las diferencias económicas a la desafección ciudadana que explica el auge de la extrema derecha en el este alemán. Precisamente, sobre el fenómeno de la AFD ha cuestionado que este partido marque la agenda, y no se trate en cambio de resolver los problemas que están sobre la mesa, aludiendo a la no siempre fácil integración de la inmigración tras la primera crisis siria.

De ese crucial periodo, en 2015, ha defendido su política de fronteras abiertas. «¿Qué íbamos a hacer, poner cañones de agua en las fronteras? Hubiese sido contrario a nuestros valores», se ha preguntado defendiendo a la vez que no era posible asumir 10.000 refugiados al día, y por eso ha puesto en valor el pacto con Turquía como país de paso intermedio para quienes huían de sus países.

L’excancellera d’Alemanya, Angela Merkel, ha estat una de les líders polítiques més influents de les últimes dècades i una figura clau en la construcció de la Unió Europea actual, sempre al costat dels valors de la democràcia i l’humanisme, i plantant cara als discursos d’odi i… pic.twitter.com/bzkL6nywcD — Salvador Illa Roca (@salvadorilla) December 10, 2024

La excanciller, ante un auditorio absorto, ha reflexionado sobre el estilo 'sosegado' de gobernar que se le ha reconocido, nunca considerando a sus adversarios políticos como enemigos, siempre tratando de buscar el acuerdo, en una política de «grises» frente al «blanco y negro» que las redes sociales inoculan a los jóvenes, ha apuntado. Política pragmática frente al radicalismo: «Dicen que quizás cedí mucho, pero nos fue económicamente bien». «Ahora hacen falta más reformas», ha añadido.

Máxima dirigente alemana durante 16 años, hasta 2021, Merkel ha defendido también sus acuerdos para importar gas ruso -«admito que actué según los intereses de la economía alemana porque nos hacía falta un gas barato»- algo que se le ha cuestionado a la vista de lo sucedido después en Ucrania, así como también el año clave de 2018, cuando se opuso, junto a Francia, al inicio del proceso de adhesión de Ucrania a la OTAN. «Putin no se lo iba a tomar sin represalias», ha justificado apelando al pragmatismo.

«Mirando atrás, creo que mi decisión y mi valoración de los hechos fue correcta», ha señalado la excanciller, que también ha destacado que en 2014, tras la anexión de Crimea por parte de Rusia, se buscó una solución diplomática que permitió a Ucrania ganar algo de tiempo para hacerse fuerte y mejorar su economía. De otro modo, ha señalado, Rusia hubiese «arrasado» Ucrania.

Reflexiones de una de las grandes líderes europeas. Esta tarde en forma de conversación, de manera más sosegada en las 700 páginas de su 'Libertad'. Como explicaba Rosalía Sánchez, corresponsal de ABC en Berlín, la publicación de las memorias de la dirigente alemana ha despertado una gran expectación, de manera particular en su país, donde sigue siendo una autoridad. Merkel ha recibido 12 millones de euros de adelanto y terminará cobrando, en función de las ventas, cerca de 100 millones. En Alemania, solo en el primer día a la venta, Merkel vendió 35.046 ejemplares, lo que corresponde a una facturación de alrededor de 1,47 millones de euros.