Suscribete a
ABC Premium

Miles de personas se manifiestan en Barcelona tras la interceptación de la Flotillla

Los Mossos d'Esquadra cargan en varias ocasiones contra encapuchados que quieren cortar la Roda Litoral

Ada Colau publica un vídeo para denunciar que su barco ha sido interceptado por Israel

Pintada contra Israel en una cafetería de Barcelona, hoy
Pintada contra Israel en una cafetería de Barcelona, hoy Miquel Muñoz

ABC

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Miles de personas se han concentrado esta tarde en Barcelona para protestar contra la actuación del Ejército de Israel por apresar, entre ayer y hoy, los barcos de la Global Sumud Flotilla, que han sido dirigidos a un puerto israelí. Los Mossos d'Esquadra han cargado en varias ocasiones ... contra algunos de los manifestantes, encapuchados, que trataban de acceder a la Ronda Litoral. Estos han respondido a la policía lanzado bengalas de humo, piedras y otros objetos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app