Miles de personas se manifiestan en Barcelona tras la interceptación de la Flotillla

Miles de personas se han concentrado esta tarde en Barcelona para protestar contra la actuación del Ejército de Israel por apresar, entre ayer y hoy, los barcos de la Global Sumud Flotilla, que han sido dirigidos a un puerto israelí. Los Mossos d'Esquadra han cargado en varias ocasiones ... contra algunos de los manifestantes, encapuchados, que trataban de acceder a la Ronda Litoral. Estos han respondido a la policía lanzado bengalas de humo, piedras y otros objetos.

Convocados a las 18.00 horas en la plaza de la Carbonera, en el tramo final del Paralelo y cerca de la Ronda Litoral, miles de personas se han manifestado para defender la puesta en libertad inmediata de los miembros de la Flotilla.

Entre las pancartas que se han podido ver en la marcha una de una de una columna con el mensaje 'Los barrios de la zona Norte con la resistencia palestina' y se han escuchado gritos de «boicot Israel», señalando, además, que lo que pasa en la Gaza no es una guerra, sino y genocidio, informa Ep. En otra columna que se ha integrado en la marcha, procedente de Las Ramblas, se han escuchado consignas como: «Israel asesina, Europa patrocina».

El Ejército de Israel interceptó, entre este miércoles y este jueves, los más de 40 barcos de la Flotilla, después de que la iniciativa humanitaria para romper el bloqueo naval en el enclave palestino alertara de que había detectado decenas de embarcaciones no identificadas a apenas tres millas náuticas (5,5 kilómetros) de distancia.

Interceptados

Los primeros barcos en ser interceptados por las tropas israelíes fueron el 'Sirius', en el que viaja la exalcaldesa de Barcelona por los Comuns Ada Colau junto a otros diez españoles, y el 'Alma', en el que viajaba la activista sueca Greta Thumberg y el miembro del Comité Directivo de la Global Sumud Flotilla, Thiago Ávila.

Posteriormente, el ejército israelí interceptó también al 'Adara', embarcación de la que era capitán el concejal del Ayuntamiento de Barcelona por ERC, Jordi Coronas, y en el que viajaban un total de 11 tripulantes de nacionalidad española, entre ellos, la diputada autonómica de la CUP Pilar Castillejo, el militante de la misma formación Adrià Plazas, el periodista Néstor Prieto y el secretario de relaciones de IAC-CATAC Eduard Lucas.