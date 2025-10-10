Suscribete a
La Aemet avisa de «los días álgidos» de la dana Alice, con avisos rojos y naranjas en varias zonas

Vázquez deja su escaño en las Cortes y el PSCL pide su suspensión de militancia

El ya exprocurador confía en que se archive la denuncia por irregularidades cuando fue alcalde

El socialista José Luis Vázquez renuncia a su acta de procurador en las Cortes tras la investigación del TSJ por prevaricación

José Luis Vázquez y José Luis Acebes, ayer en la sede del PSOE de la capital segoviana
José Luis Vázquez y José Luis Acebes, ayer en la sede del PSOE de la capital segoviana Ical
Montse Serrador

Montse Serrador

Valladolid

El segoviano José Luis Vázquez ha renunciado este jueves a su acta de procurador por el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes autonómicas. Lo ha hecho después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se declarase competente el miércoles para ... investigarle por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos cuando fue alcalde del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia) entre 2007 y 2019. Vázquez ha presentado al registro de la Cámara, pasadas las 14:21 horas, su escrito de renuncia como procurador por la provincia de Segovia, varias horas después de que el propio secretario general del PSCL, Carlos Martínez, pidiese a la dirección nacional del partido que abriese expediente al político segoviano, le suspendiese cautelarmente de militancia y apartase de la Ejecutiva autonómica, donde estaba al frente de la Secretaría para el Desarrollo Sostenible.

