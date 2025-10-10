Vázquez deja su escaño en las Cortes y el PSCL pide su suspensión de militancia

El segoviano José Luis Vázquez ha renunciado este jueves a su acta de procurador por el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes autonómicas. Lo ha hecho después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se declarase competente el miércoles para ... investigarle por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos cuando fue alcalde del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia) entre 2007 y 2019. Vázquez ha presentado al registro de la Cámara, pasadas las 14:21 horas, su escrito de renuncia como procurador por la provincia de Segovia, varias horas después de que el propio secretario general del PSCL, Carlos Martínez, pidiese a la dirección nacional del partido que abriese expediente al político segoviano, le suspendiese cautelarmente de militancia y apartase de la Ejecutiva autonómica, donde estaba al frente de la Secretaría para el Desarrollo Sostenible.

El propio Martínez ha defendido que ante «cualquier atisbo de corrupción» el proceder de la formación es «tolerancia cero». «La disposición por parte de José Luis ha sido total para perjudicar lo mínimo posible al partido. Y, por tanto, vamos a ser cautos», ha añadido. Ha explicado que, antes de trasladar el escrito a Ferraz, ha hablado por teléfono con el socialista investigado, quien se había mostrado dispuesto a tomar las decisiones que se deriven de los expedientes. «Contundencia y mediatez porque apenas 14 horas después de conocer la noticia ya se han tomado las decisiones correspondientes», ha destacado.

Martínez ha aprovechado para calificar de «vergüenza ajena» la actitud de ciertos responsables del PP que «parecían tener la información antes que nosotros», ha afirmado. En este sentido, ha criticado que juzgarán la cuestión mientras se celebraba el juicio por las eólicas, que es «la mayor trama de corrupción de Castilla y León» y ante la que el PP guarda «un silencio atronador» frente a la contundencia del PSOE que lanza un mensaje «rápido y nítido» de que se suspende la inmunidad.

El ya exprocurador ha comparecido este mismo jueves en la sede del partido en la capital segoviana, acompañado por el secretario provincial de la formación, José Luis Aceves, para mostrar su confianza en el archivo de la denuncia. En este sentido, ha confesado que entrega su acta de parlamentario para que el PP «no lo utilice como una distracción y de forma malintencionada». «No quiero distraer ni un solo segundo la atención de los castellanos y los leoneses. Más bien lo contrario», ha apuntado.

En declaraciones recogidas por Ical, Vázquez ha confiado en la justicia, convencido de «no solo de la absolución, porque todavía no hay ni juicio, sino de que ni siquiera se llegue a instruir tal juicio y se sobresea la causa que se abrió» a través de una denuncia interpuesta «por alguien» que, ha asegurado, él mismo desconoce. «Independientemente de que lo conozcamos en el futuro, es una cuestión que a mí en nada me importa y tampoco personalmente me interesa», ha admitido. «Se quiere hacer escarnio conmigo cuando ni siquiera hay juicio. Yo no estoy en este sentido ni imputado ni he comparecido ante los tribunales ni nada parecido. Se está investigando una causa que se abrió, una instrucción, fruto de una investigación de la Guardia Civil en 2023», ha recordado Vázquez, quien aseguró tener la «conciencia tranquila» sobre lo que hizo a lo largo de los últimos 24 años, y «todas y cada una de las decisiones tomadas», tanto él como sus compañeros en el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, que «fueron siempre pensando en lo mejor para la gente».

'Tudanquista'

El TSJ de Castilla y León, con informe favorable de la Fiscalía, aceptó la «exposición motivada» remitida por el Juzgado de Instrucción 5 de Segovia y abrió «una causa» por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos al exalcalde, aforado por su condición de parlamentario. Según han detallado fuentes del alto tribunal, se considera que existen «indicios» de que el investigado, que fue regidor de El Real Sitio, realizó nombramientos de personal y adjudicó servicios de «manera discrecional, sin convocar los preceptivos concursos públicos». Se investiga, igualmente el «abono de subvenciones, facturas y gastos en combustible que autorizó el político pese a los reparos emitidos por la Intervención municipal».

Con la salida de José Luis Vázquez de la Comisión Ejecutiva y del Grupo parlamentario se va otro 'tudanquista', que ya estuvo en la cuerda floja de la dirección autonómica al estar involucrado en el episodio del micrófono abierto en las Cortes al ser uno de los parlamentarios que censuró la actuación del Ministerio durante el corte de la N-VI en El Espinar. Sin embargo, tras el Congreso del PSCL se mantuvo en el puesto.