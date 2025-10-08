El TSJ investiga a procurador socialista José Luis Vázquez por «irregularidades» cuando fue alcalde del Real Sitio de San Ildefonso

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León investiga al procurador de las Cortes regionales José Luis Vázquez por supuestas irregularidades cometidas durante su etapa como alcalde del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia).

La Sala de lo Civil y Penal, con ... informe favorable de la Fiscalía, acepta la exposición motivada remitida por el Juzgado de Instrucción 5 de Segovia, y abre una causa por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos al exalcalde, aforado ante el Alto Tribunal autonómico por su condición de parlamentario regional.

Según detalla fuentes del TSJ, este tribunal considera que existen «indicios» de que el investigado, que fue alcalde de El Real Sitio entre 2007 y 2019, realizó nombramientos de personal y adjudicó servicios de manera discrecional, sin convocar los preceptivos concursos públicos. Se investiga, igualmente el abono de subvenciones, facturas y gastos en combustible que autorizó el político pese a los reparos emitidos por la Intervención municipal. Noticia Relacionada El socialista José Luis Vázquez vuelve a su trabajo después de 26 años tras quedarse sin sueldo en las Cortes Isabel Jimeno Regresa a su puesto en el bibliobús de la Diputación de Segovia al perder la liberación en la reestructuración ejecutada por Carlos Martínez En la causa, que se inició en 2023 en el Juzgado de Instrucción 5 de la capital segoviana, se investigan «una pluralidad de hechos que se habrían producido durante un dilatado período de tiempo», comprendiendo una multiplicidad de actuaciones desarrolladas por los sucesivos regidores del citado Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso. Están también investigados el alcalde actual y una funcionaria. El TSJ asume la parte de la investigación que afecta al ex alcalde, aforado ante la Sala de lo Civil y Penal por su condición de parlamentario autonómico, sin perjuicio de la presunta implicación de otras personas no aforadas. Asumida la competencia para investigar al procurador, el TSJ procederá a designa un magistrado que asumirá la instrucción de la causa.

