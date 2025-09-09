Tres investigados, uno de ellos menor, por una riña tumultuaria en las fiestas de un pueblo de Palencia

Efectivos de la Guardia Civil en la localidad de Fuentes de Valdepero (Palencia)

La Guardia Civil investiga a tres miembros de una misma familia, uno de ellos menor de edad, por una riña tumultuaria y presuntamente haber agredido a una persona en las fiestas de la localidad palentina de Fuentes de Valdepero.

Los hechos ocurrieron as 04:00 horas del pasado sábado 16 de agosto, cuando se recibió un aviso de un altercado en el Centro Cultural de dicho municipio, según ha informado este martes la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

Hasta el lugar se desplazaron «rápidamente» dos patrullas de la Guardia Civil que, tras separar a las partes implicadas, pudieron comprobar que existía una persona herida que, posteriormente, fue atendida por los sanitarios desplazados hasta el lugar.

Ante estos hechos, la Guardia Civil inició una investigación que permitió identificar a los participantes, procediéndose a la investigación de tres de ellos, resultando ser miembros de una misma familia, como supuestos autores de los delitos de lesiones y riña tumultuaria.

Igualmente se formularon seis denuncias por desórdenes en la vía pública, según han detallado las mismas fuentes.