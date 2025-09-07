Herido por arma blanca un joven de 26 años en Santa María del Páramo (León)

Un varón de 26 años ha resultado herido en el abdomen tras sufrir una agresión con un arma blanca en la Avenida del Esla de Santa María del Páramo (León), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 4.23 horas de este domingo, 7 de septiembre, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido una llamada que solicitaba asistencia para el herido.

El 1-1-2 ha avisado de esta agresión a la Guardia Civil (COS) de León y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se ha enviado una UVI móvil y personal sanitario del centro de salud de Santa María del Páramo.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl ha atendido al herido, un varón de 26 años a quien se ha trasladado más tarde en UVI móvil de Emergencias Sanitarias al Hospital de León.