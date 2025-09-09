Cinco detenidos de una misma familia por dar una paliza con barras de hierro a un matrimonio en Salamanca Los arrestados son miembros de una misma familia y una de las víctimas requirió veinte días de hospitalización para recuperarse de las lesiones

Cinco personas -cuatro hombres y una mujer- pertenecientes a la misma familia han sido detenidos en Salamanca por agredir presuntamente con barras de hierro y palos a un matrimonio a la puerta de su casa. Una de las víctimas ha requerido de veinte días de hospitalización para recuperarse de las heridas.

Los hechos se produjeron cuando la pareja se encontraba en los alrededores de su vivienda y los agresores llegaron al lugar. El ataque fue primero hacia al marido, «al que rodearon y empezaron a golpear con palos y objetos contundentes para más tarde continuar con las agresiones a la mujer», han informado este martes desde la Subdelegación del Gobierno en Salamanca.

Cuando finalizaron los golpes, «los autores de los hechos salieron corriendo del lugar no sin antes amenazar a las victimas para que no denunciaran lo ocurrido», han expresado las mismas fuentes .

La agresión fue presenciada desde dentro del domicilio por el hijo de ambos y fruto de las lesiones el hombre« ha estado hospitalizado durante veinte días».

Al llegar los efectivos policiales al lugar, los atacantes ya no se encontraban allí y recabaron la información que las víctimas pudieron aportar. Fruto de estas declaraciones y de las indagaciones posteriores, se pudo llegar a determinar plenamente la identidad de los cuatro hombres y de la mujer que habían protagonizado la agresión. Se investigan los motivos de la brutal agresión.

Tras la identificación de todos ellos se procedió a su detención. Posteriormente se dio cuenta al Juzgado de Instrucción de Guardia de Salamanca mediante la remisión de las diligencias tramitadas, pasando los detenidos a disposición de su titular.