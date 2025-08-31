Suscribete a
Tesoros naturales teñidos de negro

Los voraces incendios que han dejado este agosto paisajes cubiertos de ceniza en varias zonas de Castilla y León, también han puesto en jaque y afectado a relevantes espacios protegidos que son símbolos medioambientales

El paraje natural de Las Médulas se ha visto afectado por las llamas del incendio de Yeres
El paraje natural de Las Médulas se ha visto afectado por las llamas del incendio de Yeres ICAL
Miriam Antolín

Valladolid

Cenizas, humo, escombros, y también mucha tristeza. Los voraces incendios que ha sufrido Castilla y León este mes de agosto se llevan consigo miles de hectáreas de masa forestal, recuerdos y vivencias para la población, pero también han teñido de negro parte de algunos ... espacios naturales protegidos de la Comunidad que son auténticas joyas medioambientales y símbolos importantes para la identidad del territorio. Allí donde los daños han sido mayores es un mazazo para el ánimo de la población, más allá del importante perjuicio que supone para un turismo rural y verde que durante el verano tiene también uno de sus puntos álgidos.

