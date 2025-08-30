Castilla y León, sin incendios graves después de tres semanas

Cumpliendo las predicciones del operativo este viernes, el control sobre el incendio de Fasgar (León) mejora. Según ha informado la Junta en redes sociales, este ha bajado al Índice de Gravedad Potencial (IGR) uno, frente al dos en el que permanecía hasta ahora por su peligrosidad. Aunque las brigadas siguen trabajando para su extinción, esto supone que la Comunidad no presenta este sábado a mediodía ningún fuego del máximo 'nivel' de gravedad, una esperanzadora novedad tras días de calor y llamas.

«La situación es muy favorable», había dicho este viernes a última hora de la tarde el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia leonesa, Eduardo Diego, que preveía que a lo largo de este sábado el fuego que fue declarado el pasado 8 de agosto pudiera descender a nivel 1, tal y como ha sido. Destacaba entonces el «panorama positivo» que se presenta tras más de 20 días «de mucho trabajo e intensidad».

Para dar cuenta de la situación vivida, recordaba que en los últimas tras semanas la provincia de León sufrió diez incendios graves que ahora están «estabilizados, controlados o extinguidos» mientras que el pasado año solo dos fuegos alcanzaron este nivel de gravedad. En los peores momentos, ha llegado a haber 16 fuegos simultáneos en máximo nivel autonómico de alerta. La mejora se ha traducido este viernes en signos como el desconfinamiento de la población de San Ciprián, en Zamora, y de todas las que aún se encontraban en esa situación a causa del fuego de Fasgar.

Eso sí, especial atención merecen los cinco fuegos en 'nivel' uno, que el operativo intenta apagar. El propio incendio de Fasgar, activo desde el 8 de agosto, y su vertiente de Colinas del Campo de Martín Moro -foco que se generó el 19 de agosto- ha pasado a formar parte de esa lista, pero también el de Porto (Zamora) y La Baña (León), así como el también leonés de Barniedo de la Reina y el de Cardaño de Arriba (Palencia).

Además, el Cecopi-A (Centro de Coordinación Operativa Integrado Autonómico) y el de la provincia de León se han disuelto en las últimas horas como consecuencia de la mejoría de los incendios forestales en la Comunidad y unas buenas previsiones. El autonómico se convocó el día 10 de agosto ante la creciente y preocupante situación que estaban generando los incendios en varias provincias de Castilla y León.

«La situación ha mejorado sustancialmente», ha apostillado este sábado el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, que ha celebrado que no haya fuegos de 'nivel' dos ni poblaciones evacuadas, así como la ayuda que ha supuesto la bajada de temperaturas o la llovizna en el ataque al fuego de Fasgar-Colinas. «Hay que trabajar en labores de consolidación del perímetro», ha añadido. Además, también ha destacado el efecto benefactor de la meteorología sobre el de Llamas de Cabrera, en «labores de liquidación» para prevenir reproducciones; el de Barniedo de la Reina estaría «estabilizado» y en La Baña «la evolución es muy favorable, con pequeñas reproducciones cerca de la cantera de La Baña».

«Lo que hace falta ahora es trabajar en la estabilización y perimetración de los incendios», ha resumido, siempre «sin bajar la guardia». En su intervención de mediodía, Diego ha agradecido a administraciones, comunidades, trabajadores y población su esfuerzo, implicación y colaboración para lograr la extinción.