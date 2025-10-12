Una persona muere en un vehículo incendiado en Pereruela (Zamora)

Una persona se ha encontrado muerta esta pasada madrugada en un vehículo incendiado en el kilómetro 18 de la carretera CL-527, en sentido Fermoselle, dentro del término municipal de la localidad zamorana de Pereruela.

Según han informado varias llamadas recibidas por el ... centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 sobre las 6.15 horas, un vehículo se encontraba en llamas en el punto kilométrico 18 de la CL-527.

Desde la sala del 1-1-2 se ha informado a la Guardia Civil (COS) de Zamora, a los Bomberos de la Diputación de Zamora, a Medio Ambiente y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico. En el lugar, el personal sanitario ha comunicado que localizó a una persona ya fallecida en el interior del vehículo calcinado.

