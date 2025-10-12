Suscribete a
Los Reyes se dirigen al Palacio Real para la recepción del 12 de Octubre

Una persona muere en un vehículo incendiado en Pereruela (Zamora)

El turismo siniestrado se encontraba en el kilómetro 18 de la carretera CL-527, en sentido Fermoselle

Dos fallecidos al chocar frontalmente un coche y una furgoneta en Montorio (Burgos)

Zamora

Una persona se ha encontrado muerta esta pasada madrugada en un vehículo incendiado en el kilómetro 18 de la carretera CL-527, en sentido Fermoselle, dentro del término municipal de la localidad zamorana de Pereruela.

Según han informado varias llamadas recibidas por el ... centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 sobre las 6.15 horas, un vehículo se encontraba en llamas en el punto kilométrico 18 de la CL-527.

