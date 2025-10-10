Dos fallecidos al chocar frontalmente un coche y una furgoneta en Montorio (Burgos)

Dos personas, un hombre y una mujer, han fallecido este viernes al colisionar frontalmente un turismo y una furgoneta en la N-627, a la altura de la localidad burgalesa de Montorio, según los datos del servicio de Emergencias Castilla y ... León 1-1-2.

A las 13.20 horas de este viernes se recibió una llamada en el servicio 1-1-2 que informó de una colisión frontal entre un turismo y una furgoneta en el kilómetro 29 de la N-627, en Montorio, a consecuencia del cual dos personas resultaban heridas y se encontraban atrapadas e inconscientes en el interior de uno de los vehículos, informa Ep.

En el lugar, el personal sanitario confirmaba el fallecimiento de dos personas, un varón y una mujer, y atendió a otra persona que había resultado herida.