Dos fallecidos al chocar frontalmente un coche y una furgoneta en Montorio (Burgos)

También se atendió a otra persona que resultó herida

Un vehículo del Servicio de Emergencias de Castilla y León.
Un vehículo del Servicio de Emergencias de Castilla y León.

Dos personas, un hombre y una mujer, han fallecido este viernes al colisionar frontalmente un turismo y una furgoneta en la N-627, a la altura de la localidad burgalesa de Montorio, según los datos del servicio de Emergencias Castilla y ... León 1-1-2.

