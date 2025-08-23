La Junta suministra más de 922.000 kilos de alimentos a 74 ganaderías afectadas por los incendios
El servicio de urgencia se mantendrá hasta el 30 de septiembre y después se establecerá una ayuda directa en función de las hectáreas de pasto quemadas y la carga ganadera
Ayudas desde 5.500 euros para los agricultores y ganaderos afectados por los incendios
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha gestionado en los últimos siete días el suministro de más de 922.000 kilos de paja, forraje y pienso para 74 ganaderías de la Comunidad afectadas por los incendios, principalmente en León, 38, y Zamora, 29.
La medida, activada el 14 de agosto, ha permitido trasladar por el momento 55 camiones de alimentos a las zonas de los incendios con más de 10.800 animales atendidos hasta este viernes. En paralelo, la Consejería trabaja para que la ayuda llegue en los próximos días a nuevos ganaderos, estableciéndose criterios de prioridad en función de las necesidades expresadas por los propios afectados.
El objetivo de la Junta de Castilla y León es que este servicio de urgencia esté disponible para todos los ganaderos que lo necesiten, por lo que se ha hecho un llamamiento para que las solicitudes se tramiten a través de los servicios territoriales con el fin de coordinar y agilizar todas las entregas.
En la reunión celebrada ayer entre los responsables de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de las Organizaciones Profesionales Agrarias -presidida por el presidente de la Junta- se acordó que este servicio de suministro se mantendrá hasta el 30 de septiembre y, a partir de esa fecha, se establecerá una ayuda directa al ganadero por hectárea de pasto quemada que se modulará en función de la carga ganadera de la explotación.
