Suscribete a
ABC Premium

Ayudas desde 5.500 euros para los agricultores y ganaderos afectados por los incendios

La Junta anuncia apoyos similares que a los autónomos que podrán ampliarse en función de la superficie quemada

Aterrizaje de emergencia en Zamora de una aeronave de la lucha contra incendios que ha acabado con importantes daños materiales

El presidente de la Junta y la consejera de Agricultura, Alfonso Fernández Mañueco y María González Corral, durante la reunión mantenida con las organizaciones agrarias
El presidente de la Junta y la consejera de Agricultura, Alfonso Fernández Mañueco y María González Corral, durante la reunión mantenida con las organizaciones agrarias ICAL

ABC

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los agricultores y ganaderos de carácter profesional que hayan visto su actividad afectada por los incendios de este verano recibirán una ayuda directa mínima de 5.500 euros que podrá ampliarse después en función de la superficie arrasada por las llamas.

Así se lo ha ... anunciado este viernes el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a las organizaciones agrarias durante una reunión a la que también ha asistido la consejera del ramo, María González Corral, para analizar la situación del campo tras la ola de incendios que ha sufrido la Comunidad en los últimos días.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app