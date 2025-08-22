Ayudas desde 5.500 euros para los agricultores y ganaderos afectados por los incendios

Los agricultores y ganaderos de carácter profesional que hayan visto su actividad afectada por los incendios de este verano recibirán una ayuda directa mínima de 5.500 euros que podrá ampliarse después en función de la superficie arrasada por las llamas.

Así se lo ha ... anunciado este viernes el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a las organizaciones agrarias durante una reunión a la que también ha asistido la consejera del ramo, María González Corral, para analizar la situación del campo tras la ola de incendios que ha sufrido la Comunidad en los últimos días.

Así, para proteger la viabilidad de las explotaciones, se establece una compensación por la pérdida de producción agrícola que se concederá directamente a partir de los datos proporcionados por las imágenes satelitales de la superficie quemada, con una indemnización de 18 euros por hectárea quemada de pasto; 130 euros por la de cultivo herbáceo, y 240 euros de cultivo leñoso. Esto supone un incremento del 20 por ciento respecto de las ayudas por superficie concedidas en los incendios de 2022, según ha explicado el Gobierno autonómico en un comunicado.

Por su parte, respecto a la pérdida de ganado y/o colmenas será necesaria una declaración responsable del afectado. Las cuantías serán de 150 euros por colmena perdida y las indemnizaciones por animal muerto, perdido o sacrificado a causa de lesiones irreversibles derivadas de los incendios antes del 15 de septiembre se establecerán de acuerdo con los baremos fijados en la normativa estatal. En el caso del equino se asimilará a las cantidades establecidas en esa normativa para el ganado bovino.

También se ha hablado suministro de alimentos y agua a las explotaciones ganaderas, que la Junta viene desarrollando desde el pasado 15 de agosto con medio centenar de ganaderos atendidos hasta el momento. Esta medida se mantendrá hasta el 30 de septiembre y, a partir de entonces, se establecerá una ayuda directa al ganadero por hectárea de pasto quemada que se modulará en función de la carga ganadera de la explotación.

Además, en la reunión se ha abordado la cuestión relativa a las ayudas de la PAC. En este punto, y asumiendo el compromiso expresado por el presidente Fernández Mañueco se facilitará que, una vez regenerado el pasto, se permita su aprovechamiento de forma inmediata, manteniendo la admisibilidad de estas superficies a efectos de las ayudas PAC de los años 2026 y siguientes.

También se ha trasladado el compromiso de la Junta para reforzar la asistencia y asesoramiento a agricultores y ganaderos mediante la contratación urgente de personal en las secciones agrarias comarcales.

Por último, la Junta y las Organizaciones Agrarias se han emplazado a una nueva reunión la próxima semana para continuar trabajando en el desarrollo de las medidas de apoyo al sector.