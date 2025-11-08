Suscribete a
La Junta confía a Indra la recogida de votos y los resultados electorales a través de un contrato de 5,1 millones

La Consejería de la Presidencia prepara nuevas licitaciones para la compra de material y otros servicios con un presupuesto de hasta 1,5 millones más

Feijóo espera «una victoria electoral clara» en Castilla y León y en Andalucía

Colegio electoral durante unas elecciones anteriores
Colegio electoral durante unas elecciones anteriores Ical

ABC

Valladolid

La Junta de Castilla y León pone en marcha la maquinaria electoral ante la cercanía de las autonómicas de marzo de 2026. En concreto, será la compañía Indra la que se encargará de la recogida, procesamiento y difusión de los resultados que arrojen las urnas ... el próximo año, tras hacerse con un contrato de 5,15 millones de euros (IVA incluido) al que le seguirán otros para el suministro de diferente material de papelería y servicios, que sumarán otros 1,5 millones más.

