Suscribete a
ABC Premium

Feijóo espera «una victoria electoral clara» en Castilla y León y en Andalucía

«A Vox se le está yendo la pinza con el PSOE», proclama, para afear a Abascal su plante el 12-O como hacen Bildu y los independentistas

Feijóo dice que «algunas interrupciones de embarazo de Castilla-La Mancha se derivaban a los hospitales de Madrid»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante una sesión de Control al Gobierno reciente
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante una sesión de Control al Gobierno reciente Ep

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente nacional del el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recordado este lunes, al ser preguntado si el PP es partidario de un 'superdomingo' electoral en el que se hagan coincidir las urnas de Castilla y León (tienen el 15 de marzo de 2026 como ... fecha límite) con otras citas electorales, que la política autonómica y la política nacional «son realidades distintas» y ha añadido que lo que se habla en una comunidad no coincide con lo que se puede hablar en otra.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app