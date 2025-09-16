Las elecciones de Castilla y León serán el 15 de marzo si no hay adelanto electoral nacional previo La fecha la ha confirmado el secretario autonómico del Partido Popular, Francisco Vázquez

Las elecciones autonómicas de Castilla y León se celebrarán el domingo 15 de marzo de 2026, según lo ha confirmado el secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez, antes de participar en el Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Palencia. No obstante, Vázquez ha precisado que de haber un adelanto electoral en el ámbito nacional la Comunidad haría coincidir la fecha de los comicios.

En una declaración ante los periodistas, antes de participar en la reunión del Comité Ejecutivo del PP de Palencia, Francisco Vázquez ha avanzado la fecha de los próximos comicios y ha argumentado que el presidente de la Junta y del PP en la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, ha manifestado que agotará la legislatura, lo que determina que como máximo, de acuerdo a la normativa, puedan celebrarse el domingo 15 de marzo.

Al respecto, el ‘número dos’ del PP en la Comunidad ha indicado que Fernández Mañueco también ha señalado que las elecciones autonómicas se celebrarían junto a las generales, si Sánchez adelanta las generales para evitar que haya dos elecciones en dos o tres meses.

De esta forma, se fija ya una fecha para la próxima cita electoral que, no obstante, era la previsible a tenor del deseo del Jefe del Ejecutivo autonómico de agotar la legislatura y de no convocar a las urnas en invierno ya que, en una comunidad como Castilla y León, los inviernos suelen ser duros y cuesta salir de casa, con lo que ello implica de un aumento de la abstención.

Las elecciones tienen que celebrarse, por imperativo legal, antes de ese 15 de marzo. El domingo previo, día 8, es el Día Internacional de la Mujer, una celebración que podría condicionar bastante la cita electoral por lo que, obviamente, los populares la han rechazado.

En este contexto, el PP se prepara para rendir cuentas sobre la gestión del Gobierno autonómico, especialmente en áreas como educación, sanidad, servicios sociales, economía e industria, donde Castilla y León presume de tener los mejores resultados de España y la fiscalidad más baja. Se trata, además, de pasar la página de los incendios forestales que a nadie se le oculta que han supuesto un desgaste para el Gobierno autonómico y ha trastocado los planes de su presidente.

El secretario autonómico también ha anunciado que el PP llevará a cabo reuniones intermunicipales y sectoriales en Palencia y otras provincias para acercar su balance de gestión a los ciudadanos y prepararse para los comicios. El objetivo es trasladar la gestión de la Junta, especialmente en las áreas que permiten a la Comunidad estar a la cabeza de todas las autonomías, como es en educación o en servicios sociales.