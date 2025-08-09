El incendio de Ávila, a raya tras un día de lucha contra «reproducciones continuas»

Durante una jornada de intenso calor en Ávila, el operativo no ha cesado en sus labores para apagar el fuego que se desató este viernes en San Bartolomé de Pinares, en lo que al final de la jornada se ha valorado como un «trabajo excelente» que ha permitido mantener a raya el fuego a pesar de las «reproducciones continuas». Aunque no se puede decir que esté estabilizado, sí que se habla del 90 por ciento del perímetro controlado.

El incendio sigue activo y la noche se anticipa tropical y complicada para las brigadas, que continuarán bregando, como en la noche anterior, para conseguir estabilizarlo, tal y como ha explicado Víctor Fernández, uno de los técnicos de la Junta de Castilla y León en el puesto de mando avanzado del operativo.

No obstante - y aunque se ruega permanecer alejados de las proximidades del incendio- tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), la «evolución favorable» sí que permite el regreso a casa de los vecinos desalojados de los barrios de Ciudad Ducal y Barrio de la Estación, de la localidad de Las Navas del Marqués. También la apertura al tráfico de la carretera AV-561, aunque no así la CL-505.

Las llamas se originaron el viernes 8 de agosto a las 14:45 horas, por causas que aún se desconocen. El incendio subió al Índice de Gravedad Potencial (IGR) dos, el máximo que puede declarar la Junta, antes de las 17 horas. Aunque no ha amenazado poblaciones, el fuego sí que estaba peligrosamente cerca de las vías del tren, lo que ha ocasionado cortes en el servicio ferroviario, que ha seguido sin poder recorrer ciertos ramales durante todo el sábado, así como el desalojo preventivo de algunos vecinos de la zona.

Desde entonces, brigadas, bulldozer o hidroaviones tanto de la Junta como dependientes de la Unidad Militar de Emergencias (UME) o del Ministerio han colaborado en la extinción, así como fuerzas de la Comunidad de Madrid, que se han retirado durante este sábado.

Cinco en León

Además, en la Comunidad hay otros incendios en Índice de Gravedad Potencial 1, en concreto cinco en León, lo que ha hecho que la Junta alerte de la «simultaneidad» de los mismos en convivencia con el aún mayor de Ávila, lo que a efectos del operativo supone que se haya activado la situación operativa dos, que incrementa la necesidad de tomar medidas de protección.

Al caer la noche del viernes, minutos después de las 21 horas, se iniciaba uno en la localidad de Llamas de Cabrera (Benuza, León). Dos focos más que habían prendido el viernes por la tarde a causa de los rayos empeoraron el sábado: Fasgar, en la localidad de Murias de Paredes; y Orallos, en Villablino.

Mientras, en Yeres, las llamas han prendido apenas pasadas las cuatro y media de la tarde de este sábado. Pequeño pueblo de la comarca de El Bierzo, se encuentra cerca de las antiguas minas de oro romanas de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, circunstancia que hace que las llamas en esta zona se consideren más preocupantes. Por último Sésamo, en el municipio de Vega de la Espinareda, también ha aumentado al mismo IGR 1 a última hora de la tarde.