El Ayuntamiento de Las Navas recomienda mascarilla en exteriores mientras persista el humo en el municipio

El Ayuntamiento de Las Navas del Marqués (Ávila) ha decidido recomendar a la población (especialmente a personas vulnerables como ancianos, niños y personas con alguna patología respiratoria) el uso de mascarilla cuando permanezcan en el exterior, dada la persistencia en el casco urbano del humo del incendio desatado este viernes en San Bartolomé de Pinares.

Tras la reunión del Cecopi celebrada este sábado por la mañana bajo la coordinación del delegado territorial de la Junta, y en la que ha participado la alcaldesa navera, María del Mar Díaz, se ha llegado a esta conclusión tras evaluar la situación.

«La ausencia de viento, tan positiva para luchar contra el fuego, está causando, por otro lado, que el humo se mantenga estacionario sobre Las Navas, por lo que hacemos esa recomendación a los vecinos en aras de evitar cualquier daño a su salud», ha señalado Díaz.

En cuanto a los vecinos desalojados en la Ciudad Ducal y el Barrio de La Estación, la alcaldesa pide «un poquito más de paciencia para ver si en las próximas horas la situación mejora aún más y se puede decretar el realojo». Entiende, ha manifestado, «la situación que están viviendo estos vecinos, a los que no vamos a dejar de atender ni un solo instante», ha asegurado. «Agradecemos de corazón su comprensión, colaboración y serenidad frente a lo que están viviendo de manera tan directa».