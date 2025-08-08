Más de cuarenta medios intentan apagar el incendio en San Bartolomé de Pinares (Ávila)

Imagen del incendio tomada desde el helicóptero de la Brigada de Puerto El Pico

La Junta de Castilla y León ha elevado a Índice de Gravedad 2 el incendio que afecta al término municipal de San Bartolomé de Pinares (Ávila), en el que a primera hora de la tarde trabajaban más de 40 medios terrestres y aéreos.

Según los datos del portal de información sobre incendios de la Junta de Castilla y León Inforcyl, las llamas se han originado a las 14:45 horas por causas aún desconocidas, subiéndose el IGR antes de las 17 horas.

En las tareas de extinción trabaja un dispositivo formado por cinco agentes medioambientales, siete cuadrillas terrestres, ocho brigadas helitransportadas, once autobombas, un bulldózer y once medios aéreos.

Noticia Relacionada La mitad de los incendios registrados en Castilla y León este 2025 han sido intencionados Isabel Jimeno Cerca de 300 fuegos de los más de 600 desatados han tenido como origen la actividad pirómana

Cabe recordar que el Índice de Gravedad Potencial 2 (IGR-2) es el más alto que puede decretar la Junta y que se refiere a aquel incendio en el que, en su evolución más desfavorable puede amenazar seriamente a núcleos de población o infraestructuras de especial importancia, o el daño forestal esperable es muy importante (por extensión del incendio o por las características de la masa afectada), de forma que exijan la adopción inmediata de medidas para la atención y socorro de la población o protección de los bienes.

En principio, no hay ninguna población afectada y la declaración del índice de gravedad 2 tiene que ver con la afección a la línea ferroviaria que atraviesa la zona, así como a la previsible quema de más de 300 hectáreas, según fuentes de la Diputación de Ávila.