Global Exchange instala una oficina en el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad

Arabia Saudí se convierte en el país número 31 en el que opera la compañía

Oficina de la compañía salmantina Global Exchange
Oficina de la compañía salmantina Global Exchange

La multinacional de origen salmantino Global Exchange ha inaugurado su primera oficina en el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, uno de los principales de Oriente Medio. Con esta implantación, Arabia Saudí se convierte en el país número 31 en el que opera la ... compañía y el Aeropuerto de Riad en el número 88 de su red en todo el mundo. La empresa española ha celebrado que «consolida su liderazgo global y la apuesta del grupo por esta región, epicentro del crecimiento turístico y la actividad empresarial internacional en la zona».

