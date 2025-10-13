Global Exchange instala una oficina en el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad

La multinacional de origen salmantino Global Exchange ha inaugurado su primera oficina en el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, uno de los principales de Oriente Medio. Con esta implantación, Arabia Saudí se convierte en el país número 31 en el que opera la ... compañía y el Aeropuerto de Riad en el número 88 de su red en todo el mundo. La empresa española ha celebrado que «consolida su liderazgo global y la apuesta del grupo por esta región, epicentro del crecimiento turístico y la actividad empresarial internacional en la zona».

De hecho, el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, que en 2024 superó los 37 millones de pasajeros, es un enclave «estratégico», especialmente tras el anuncio de los «ambiciosos» planes del país para el sector turístico, comercial, tecnológico y financiero dentro de la iniciativa Saudi Vision 2030, un plan de medidas estatales pensadas para reducir la dependencia del petróleo y diversificar la economía del país árabe, como recoge Ical.

La entrada en Arabia Saudí supone un paso más en esta zona geográfica, ya que la compañía ya opera «con éxito» en Turquía, Jordania y Baréin. En total, Global Exchange gestiona 58 oficinas ubicadas en estos países: 46 en el Aeropuerto de Estambul donde comenzó a operar en el año 2019, seis en el Aeropuerto Internacional de la Reina Alía (Amán), donde está presente desde 2014, y otras tantas en el Aeropuerto Internacional de Baréin, uno de los aeropuertos más modernos de la región, donde opera desde 2021.

Isidoro J. Alanís, presidente y CEO de Global Exchange, ha destacado el compromiso de la multinacional con la demanda de cambio de divisas: «Nuestra implantación en Arabia Saudí representa un avance más en nuestra estrategia de crecimiento en Oriente Medio, una región con un enorme dinamismo turístico y económico donde pretendemos atender a un número cada vez mayor de pasajeros internacionales», ha remarcado.

En sólo en seis meses, el grupo ha conseguido durante 2025 sumar a su red mundial presencia en seis nuevos países (Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Rumanía, Japón y Arabia Saudí) con la apertura de 24 nuevas oficinas.

El crecimiento de Global Exchange, han agregado, se reafirma además con su reciente adjudicación del servicio de cambio de divisa en el Aeropuerto de Heathrow (Londres), el de mayor volumen de tráfico de pasajeros de Europa y uno de los principales centros aéreos de todo el mundo. A partir de enero de 2026, Global Exchange gestionará 23 oficinas, 98 cajeros automáticos y más de 40 dispensadores de cambio automático de efectivo a efectivo, con un equipo de más de 180 profesionales.