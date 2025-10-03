Del 'FIFA' a 'Los Sims': Arabia Saudí se compra un imperio del 'gaming' para influir en la cultura

Hace años que el videojuego dejó de ser un mero divertimento para convertirse en una de las industrias culturales más boyantes, además de en una fantástica plataforma desde la que lanzar mensajes y ganar influencia global. Y Arabia Saudí no tiene intención de ... dejar pasar este tren. En apenas tres años, el Reino, a través de su fondo de inversión pública (PIF), ha llevado a cabo tres de las diez mayores adquisiciones de estudios de desarrollo en la historia de la industria del píxel y los botones.

La más reciente y llamativa ha tenido lugar esta misma semana, cuando se anunció que el PIF –con el apoyo de los fondos de inversión Silver Lake y Affinity Partners, firma dirigida por Jared Kushner, yerno de Donald Trump– había llegado a un acuerdo para hacerse con el control de Electronic Arts (EA). La empresa dueña de las franquicias deportivas 'FIFA' (ahora 'EA Sports FC') y 'Madden' o de la saga de corte bélico 'Battlefield' y del simulador de vida 'Los Sims'.

La operación se consolidará, con casi total seguridad, a inicios de 2027. ¿El precio? 55.000 millones de dólares (46.802 millones de euros), lo que la convierte en la segunda más grande de la historia del videojuego. Bastante más de lo que Elon Musk pagó en 2022 por la antigua Twitter, o de lo que le costó a Microsoft adquirir LinkedIn en 2016. Según varios expertos en economía y videojuegos, la operación de EA, de la que Arabia Saudí ya era accionista, está fuera de mercado, por mucho que sea la propietaria de algunas de las licencias más atractivas para los jugadores

«Aquí no nos encontramos ante un simple movimiento financiero. El precio solo tiene sentido si se considera a EA no como una simple empresa de videojuegos, sino como un instrumento de influencia cultural. Eso es lo que el PIF está comprando realmente», explica en conversación con ABC Joost van Dreunen, profesor de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York y uno de los analistas más reputados dentro de la industria del videojuego.

«Pan y videojuegos»

De acuerdo con los datos de Van Dreunen, la oferta de 55.000 millones de dólares supone un 20% más que el valor de mercado real de EA. Teniendo en cuenta que la compañía genera un flujo de caja anual (EBITDA) de unos 2.800 millones de dólares, esto significa que la operación valora a EA en 19,6 veces sus ganancias anuales, una cifra muy superior a lo habitual en la industria. Y también algo disparatada teniendo en cuenta la situación actual de Electronic Arts y sus previsiones de crecimiento, que se encuentran entre el 5 y el 7% hasta 2027.

Queda claro, las cuentas no cuadran; y eso es lo que hace que la mayoría de analistas consideren que lo que realmente busca Arabia Saudí con este movimiento es ganar influencia cultural global. Imagínese, por ejemplo, al Reino escogiendo las banderas virtuales que se muestran en los estadios de los futuros juegos 'FIFA'; las celebraciones que pueden realizar los jugadores o el papel que desempeña el fútbol femenino. O los tipos de relaciones, familias y empleos que se pueden tener cuando alguien mete en la consola el disco de 'Los Sims'. Y, además, como EA pasa a ser privada, los accionistas desaparecen de la ecuación. Y sin ellos, los dueños no tienen que dar explicación alguna por las decisiones editoriales que tomen en sus juegos. Pueden transmitir cualquier clase de mensaje que consideren oportuno a través de ellos. Y estos, además, no es que cuenten con pocos entusiastas. Ni mucho menos.

Fotograma de 'Battlefield 6', que llega a las tiendas este 10 de octubre EA

Solo teniendo en cuenta las ventas en sistemas PlayStation, el 'FC 25' cosechó unas ventas entre septiembre de 2024 y el pasado julio de unas 20 millones de unidades. El título copó las listas de más vendidos de numerosos países occidentales, entre ellos, como viene siendo habitual, de España, donde año sí y año también el juego de fútbol por antonomasia es el rey del mercado. Se calcula, además, que las franquicias deportivas de la desarrolladora contaban en 2024 con una base de usuarios mensuales de 265 millones de personas, según Statista.

Van Dreunen también llama la atención sobre el potencial uso que puede darle el Reino a los juegos de EA para poner el foco en el país y tratar de proyectar al mundo una imagen positiva, poderosa y casi sin mácula. Algo que la distancie de las críticas por las violaciones de derechos humanos que tienen lugar en su territorio. «Nos encontramos ante la edición 2025 del viejo 'pan y circo' de los romanos. Arabia Saudí no necesita cambiar cómo se juega al 'FIFA' o al 'Battlefield', solo adaptar contenidos, colaboraciones y marketing para asociarlos con Arabia Saudí», dice el analista.

«Imagina campeonatos mundiales de 'FIFA' celebrados en Riad con becas para jóvenes, torneos de 'Madden' ligados a iniciativas deportivas saudíes o grandes competiciones de esports de 'Battlefield' con sede en el Reino. La estrategia es simple: usar el espectáculo y la participación masiva para que el mensaje viaje mucho más allá de la pantalla», prosigue el experto.

De Nintendo a Rockstar

En el plano económico, Van Dreunen pone como ejemplo el éxito de la desarrolladora de móviles Scopely con el popular 'Monopoly GO!'. Lanzado en 2023, el juego se convirtió en un fenómeno mundial, superando los 2.000 millones de dólares en ingresos y más de 150 millones de descargas en apenas un año. Ese mismo año, el fondo soberano saudí PIF adquirió el estudio por más de 4.000 millones de euros, en la que fue la séptima mayor compra de la historia del videojuego. La operación se canalizó a través de Savvy Games Group, la división creada en 2021 para dirigir la estrategia saudí de inversión en el sector. En marzo de este mismo año, Scopely, gracias al músculo económico del PIF, se hizo con el control de Niantic, propietaria del popular juego móvil 'Pokémon GO' a cambio de más de 3.000 millones de euros.

Mayores adquisiciones del sector del ‘gaming’ Valor en miles de millones $ Objetivo Comprador Activision Blizzard Microsoft 2023 Valor 68,7 Electronic Arts PIF Arabia Saudí 55 Take-Two Zynga 2016 12,7 Tencent Supercell 2016 10,2 Microsoft Zenimax Media 2021 7,5 Activision Blizzard King Digital 2015 5,9 Scopely PIF Arabia Saudí 2023 4,9 Bytedance Montoon 2021 4 Sony Bungie 2022 3,6 PIF Arabia Saudí Niantic 2025 3,5 Fuente: ALDORA / ABC Mayores adquisiciones del sector del ‘gaming’ Valor en miles de millones $ Comprador Objetivo Año Valor 68,7 Microsoft Activision Blizzard 2023 55 PIF Arabia Saudí Electronic Arts 12,7 Zynga Take-Two 2022 10,2 Supercell Tencent 2016 7,5 Zenimax Media Microsoft 2021 5,9 King Digital Activision Blizzard 2015 4,9 Scopely PIF Arabia Saudí 2023 4 Montoon Bytedance 2021 3,6 Bungie Sony 2022 3,5 2025 PIF Arabia Saudí Niantic Fuente: ALDORA / ABC

Durante los años anteriores, Arabia Saudí había apostado por convertirse en un actor global del sector mediante una serie de inversiones estratégicas en compañías consolidadas. Entre las más destacadas se encuentran la adquisición de la mítica SNK, responsable de 'King of Fighters' y 'Samurai Shodown', alcanzando casi el 100 % de la compañía en 2022. Ese mismo año, el Reino se convirtió en el principal inversor extranjero de Nintendo. Actualmente, mantiene en su poder en torno al 5% de las acciones de la empresa detrás de los juegos 'Super Mario' o 'Zelda'.

El PIF se hizo con la propiedad de 'Pokémon GO' este 2025

El Reino también ha comprado un 5 % de Capcom, creadora de 'Resident Evil', 'Monster Hunter' y 'Street Fighter', y cuenta con una participación relevante en Take-Two Interactive, la empresa matriz de Rockstar Games, dueña de las licencias 'Grand Theft Auto' y 'Red Dead Redemption'. Estas operaciones no solo reflejan la capacidad financiera del PIF, sino también su estrategia para diversificar la economía y posicionarse como líder cultural y económico en la industria global de los videojuegos.

Gracias a ellas, Arabia Saudí ha conseguido hacerse con un control parcial de numerosas franquicias con alcance mundial, así como de proyectos con potencial para consolidar todavía más su influencia en el entretenimiento. Algo similar a lo que ha logrado en los últimos años, a golpe de talonario, con deportes como el fútbol, el golf o las artes marciales mixtas.

Innovación en riesgo

Más allá del uso cultural que Arabia Saudí le pueda dar a sus nuevas licencias a los expertos les preocupa el futuro de EA a nivel creativo. «En el momento en el que pagas un dineral por una cosa, lo que vas a buscar es recuperarlo rápidamente. Por lo tanto, se acaba con la imaginación y con el desarrollo de ideas arriesgadas. Lo que se busca normalmente es seguir machacando con lo mismo de siempre; que en el caso de Electronic Arts son juegos de fútbol con micropagos y cajas botín. Todo para que los jugadores gasten el mayor dinero posible», señala a este diario Joan Arnedo, director del máster de Diseño y Programación de Videojuegos de la Universidad Oberta de Cataluña.

Lo cierto es que EA lleva años sin destacar por el desarrollo de franquicias de nuevo cuño que puedan encontrar un hueco en el mercado y satisfacer a los usuarios. La última licencia nueva y con potencial que lanzó, al calor del exitazo de 'Fortnite', fue el multijugador online 'Apex Legends', cuyo lanzamiento se produjo en 2019 y acabó convirtiéndose en poco menos que un fracaso. Actualmente, la desarrolladora depende casi por completo de sus títulos deportivos, a través de los cuales genera en torno al 70% de sus ingresos anuales. Y nada indica que la tendencia vaya a cambiar a futuro.

En 2023 EA retiró su título 'Apex Legends' de las tiendas de móviles por el bajo número de usuarios

«Tampoco es nada descartable que haya despidos en las compañías dentro de Electronic Arts que menos negocio generan», remata Arnedo. Según ha informado 'Financial Times', los nuevos propietarios de la empresa tienen intención de recurrir a la inteligencia artificial (IA) para «reducir significativamente los costes operativos». Hay que recordar que en el último año empresas creadoras de videojuegos como Microsoft, han despedido a parte de su plantilla para sustituirla por máquinas.

Sea como sea, Van Dreunen apunta que EA y el PIF todavía tendrán que salvar varios obstáculos para que la transacción sea exitosa. «Los reguladores examinarán de cerca el control extranjero y el acceso a los datos de los jugadores, incluso si el gobierno estadounidense aprueba la operación, y es probable que haya objeciones desde Reino Unido y Europa», señala el experto. El analista también llama la atención sobre la posibilidad de que haya una fuga de talento y de que los «consumidores, creadores y socios acaben reaccionando negativamente a los títulos que EA por las violaciones a los derechos humanos».