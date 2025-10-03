Suscribete a
Del 'FIFA' a 'Los Sims': Arabia Saudí se compra un imperio del 'gaming' para influir en la cultura

El Reino lleva años invirtiendo en la industria del píxel. Esta misma semana ha llegado a un acuerdo histórico para hacerse con el control de EA a cambio de 55.000 millones de dólares, un movimiento con poco sentido económico

Arabia quiere construir la ciudad del futuro y convertir la IA en su nuevo oro negro

Imagen promocional del nuevo 'FC 26'
Imagen promocional del nuevo 'FC 26'
Rodrigo Alonso

Hace años que el videojuego dejó de ser un mero divertimento para convertirse en una de las industrias culturales más boyantes, además de en una fantástica plataforma desde la que lanzar mensajes y ganar influencia global. Y Arabia Saudí no tiene intención de ... dejar pasar este tren. En apenas tres años, el Reino, a través de su fondo de inversión pública (PIF), ha llevado a cabo tres de las diez mayores adquisiciones de estudios de desarrollo en la historia de la industria del píxel y los botones.

