Castilla y León contará con casi 200 millones para la red de transporte eléctrica hasta 2030

La planificación pone el foco en la «demanda futura» para impulsar el desarrollo de polígonos industriales en Soria y León y prevé instalar tres reactancias en la Comunidad para reducir el riesgo de apagones

El Ministerio actuará en mil kilómetros de red eléctrica de la Comunidad, 42 subestaciones y 130 'enchufes'

Subestación de Red Eléctrica de España 'La Lomba', de Ponferrada
Subestación de Red Eléctrica de España 'La Lomba', de Ponferrada ICAL

Valladolid

Castilla y León contará con más de 193 millones de euros de inversión para la mejora de las condiciones de la red de transporte eléctrica, en el horizonte 2030, que recoge la construcción de nueve subestaciones nuevas, la ampliación de otras 17 y la repotenciación ... de siete más. También contempla la finalización de tres reactancias en Almazán (Soria), Olmedo (Valladolid) y Tábara (Zamora), que eleven la seguridad de suministro mediante un mejor control de la tensión, evitando la aparición de sobretensiones en la red de transporte, es decir, los temidos apagones, como el sufrido el 28 de abril pasado, a través de un control de tensión. En total, la Comunidad sumará 36 actuaciones de este tipo.

