Una escultura recuerda a Las Cainejas, «inspiradoras del alpinismo español»

Una escultura recuerda desde este domingo «el valor y el coraje» de María Isabel Pérez Pérez y Teófila Gao Pérez, conocidas como Las Cainejas y naturales de Caín (León), que 1935 «hicieron historia» al coronar, con una semana de diferencia, una de las cimas más altas de los Picos de Europa, el famoso Naranjo de Bulnes», convirtiéndose en las primeras mujeres en hacerlo y logrando «una de las gestas más inspiradoras del alpinismo español».

Así lo ha resaltado el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, durante la clausura de las Jornadas Mujer y Montaña 2025, donde además se conmemora el 90 aniversario de gesta de ambas mujeres, que conquistaron la cima del Naranjo de Bulnes (Picu Urriellu), sin conocimientos técnicos ni equipo especializado, lo que convierte su hazaña en «una de las gestas más inspiradoras del alpinismo español».

Unas jornadas que «buscan rescatar del olvido su legado, rindiéndoles homenaje y reflexionando sobre el papel de la mujer en el montañismo». Por ello, Sen se ha mostrado convencido de que, casi un siglo después de aquel momento, el ascenso de Las Cainejas al Naranjo de Bulnes «sigue siendo un símbolo de valentía, determinación y amor por la montaña».

En este sentido, el delegado del Gobierno ha aprovechado la ocasión para recordar que el Ejecutivo central «tiene en la lucha por la igualdad uno de sus grandes objetivos», así como que el feminismo es» uno de los pilares de sus políticas públicas», algo que «debe ser uno de los espejos en los que las sociedades libres, modernas y democráticas deben mirarse».

Durante el acto celebrado este domingo se ha inaugurado una propuesta escultórica del artista Carlos Cuenllas, adquirida por la Junta de Castilla y León, a través de la Fundación Patrimonio Natural, que honra a María Isabel Pérez Pérez y Teófila Gao Pérez.

«María Isabel, Teófila, vuestra gesta estará siempre en cada rincón de esta tierra y en el corazón de todos, de vuestros descendientes y de vuestros paisanos. Que esta escultura sirva como ejemplo de lucha y valentía porque demostrasteis ser un ejemplo de ello», ha señalado el delegado del Gobierno.

Noticia Relacionada El oso 'Barniedo' sobrevive a su segundo incendio: se le avista corriendo por el monte «en perfecto estado» C. R. Hace un año fue tratado por la Junta por quemaduras en las patas tras un fuego en la provincia de León

La pieza de arte, diseñada por el reconocido artista leonés Carlos Cuenllas, ha sido concebida para reflejar la esencia de esta hazaña y su entorno, para lo que se alza sobre una base de roca caliza, que evoca la majestuosidad de los Picos de Europa. La figura del Naranjo de Bulnes se representa en acero corten, un material cuya pátina rojiza y resistencia simbolizan la dureza de la montaña y la resiliencia de sus protagonistas. Un cordón de acero inoxidable traza la vía del Paso Horizontal, detallando el itinerario histórico y simbolizando el vínculo inquebrantable de las primas. Finalmente, dos siluetas de acero inoxidable dan forma a las protagonistas, asegurando que las heroínas sean recordadas y visibilizadas.

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, Eduardo Diego, se ha mostrado convencido de que este monumento servirá como «punto focal» para dar a conocer esta hazaña «injustamente olvidada», coincidiendo con su 90 aniversario. Además, la obra de Carlos Cuenllas será un punto de interés significativo que enriquecerá la oferta turística de Caín.

«El objetivo es que se convierta en una herramienta educativa para las nuevas generaciones, inspirándolas a través del ejemplo de perseverancia y superación de barreras sociales. La escultura es un acto de justicia y reconocimiento a dos mujeres que desafiaron las normas de su tiempo, visibilizando el papel de la mujer en la historia del deporte», trasladó Diego.