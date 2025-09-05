El oso 'Barniedo' sobrevive a su segundo incendio: se le avista corriendo por el monte «en perfecto estado» Hace un año fue tratado por la Junta por quemaduras en las patas tras un fuego en la provincia de León

Superviviente de dos incendios y en «perfecto estado» de salud, así está el joven oso Barniedo, según ha celebrado la Fundación Patrimonio Natural. Este viernes ha difundido a través de redes sociales unas imágenes en las que se le puede ver corriendo por una zona de monte en León.

El 2 de agosto de 2024 fue rescatado con heridas en las patas después de quemarse con las llamas que afectaron a Villafrea de la Reina, perteneciente al municipio de Boca de Huérgano, cercano a Riaño. En aquella ocasión se le 'bautizó' así porque fue un vecino de la localidad de Barniedo de la Reina, el que avisó a la Junta de la presencia del osezno, que deambulaba por el núcleo urbano.

Este viernes, la cuenta oficial de la Junta sobre actualidad forestal ha celebrado un nuevo avistamiento de Barniedo por parte de las patrullas, tras haber visto esa zona leonesa de nuevo cercada por las llamas. «El oso que sobrevivió a dos Incendios Forestales», han celebrado, con unos vídeos del ejemplar.

El marcador GPS que llevaba se había desprendido, «seguramente por frotamiento», aventuran fuentes de la Junta, que relatan que sí se mantenía su emisor de radiofrecuencia, oculto en una de sus orejas. «Tras varios días de seguimiento en los que la señal era débil y localizada en una zona quemada, por fin hemos podido tener contacto visual», celebran las patrullas oseras, que en declaraciones a los medios han valorado que es «una magnífica noticia».

Un osezno herido

Hace ahora un año, tras el aviso del vecino, la Junta activó un dispositivo que logró localizar al osito, y enseguida se observó que estaba herido en varias de sus extremidades, por lo que se procedió a su captura y traslado inmediato al Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) de Valladolid.

En una primera atención realizada por el equipo veterinario en las instalaciones del CRAS se constató que se trataba de un macho de 6,4 kilogramos que presentaba lesiones por quemaduras en todas las almohadillas plantares. Pertenecía a un grupo familiar compuesto por una osa con tres crías localizadas un agosto antes en el entorno de este municipio leonés.

Una vez recuperado, personal técnico y veterinario de la Junta le puso en libertad a finales de noviembre, en una zona próxima a donde fue encontrado herido.