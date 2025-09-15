Suscribete a
Radiografía del caos: un agosto en llamas

El verano de 2025 ha pasado por Castilla y León «sin tregua» y con una simultaneidad de fuegos que ha llevado al límite al operativo y ha causado tres muertos y miles de evacuados: «Nunca se ha vivido una situación como esta»

Zamora, llanto por una tierra quemada

El operativo actúa en el incendio de El Payo (Salamanca)
Clara Rodríguez Miguélez

Valladolid

El operativo antiincendios es siempre prudente ante el verano. El titular de la Consejería Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, no se aventuró demasiado en sus predicciones a finales de mayo: «Nunca hay que decir nada, hay que esperar», apuntó. Luego junio pasó de puntillas ... –victoria moral sobre el calendario tras el trauma de la sierra de la Culebra en 2022– pero julio acusó los primeros golpes en forma de llamas y para empeorarlo llegó agosto. Apenas encauzaba su segunda semana cuando el fuego puso en jaque a Castilla y León: aquel sábado día 9 la Junta alertó por primera vez de una situación de «simultaneidad» y «concentración espacial» de incendios que ya no daría tregua en todo el mes, con sensación de 'caos', pues todo cambiaba en horas. Cortes de vías ferroviarias y evacuaciones de población constantes hicieron que el nuevo sistema de los Índices de Gravedad Potencial (IGR) del Infocal se volviera de dominio público a las bravas y a marchas forzadas, en una sucesión de emergencias en la que los brigadistas se vieron obligados a centrarse en el mal mayor.

