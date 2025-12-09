Suscribete a
ABC Premium

Detenido por exhibir los genitales en plena calle en Valladolid a una madre y su hija de doce años

El arrestado y otro varón acosaron verbalmente a cuatro mujeres acompañados de actos obscenos

Tres detenidos en Sepúlveda (Segovia) por robar 420 kilos de cable de cobre en explotaciones agrícolas y ganaderas

Detenido por exhibir los genitales en plena calle en Valladolid a una madre y su hija de doce años
I. Jimeno

I. Jimeno

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Primero les solicitaron dinero, y ante la negativa recibida, comenzaron el seguimiento «insistentemente» tras una madre y su hija de 12 años que a eso de las 13.30 horas de este lunes 8 de diciembre iban de camino a casa. Pero no quedaba ahí ... el susto, pues visto que no lograban su objetivo, uno de los varones llegaba a mostrar sus genitales mientras se los manoseaba, realizando actos obscenos de carácter sexual.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app