Detenido por exhibir los genitales en plena calle en Valladolid a una madre y su hija de doce años

Primero les solicitaron dinero, y ante la negativa recibida, comenzaron el seguimiento «insistentemente» tras una madre y su hija de 12 años que a eso de las 13.30 horas de este lunes 8 de diciembre iban de camino a casa. Pero no quedaba ahí ... el susto, pues visto que no lograban su objetivo, uno de los varones llegaba a mostrar sus genitales mientras se los manoseaba, realizando actos obscenos de carácter sexual.

Madre e hija lograban huir del acoso y llamaban a Emergencias. La llamada requiriendo la presencia de los agentes entraba a esa hora en la sala de la Policía Nacional, que se entrevista con las víctimas, quienes relataban lo ocurrido y daban detalles de los supuestos autores.

Con los datos, los agentes comenzaban las batidas por la zona en busca de los señalados. Y en esas estaban cuando, unos veinte minutos más tarde, en las inmediaciones de la plaza de San Juan con la calle de la Verbena otras dos mujeres, «visiblemente nerviosas», requerían la atención de los policías.

Según denunciaban, también estaban siendo seguidas y acosadas verbalmente por dos varones con frases de carácter sexual.

Cerca precisamente encontraban a dos individuos «que coincidían plenamente con las características» aportadas por la primera mujer y su hija, por lo que eran interceptados por los agentes, que procedían a su identificación.

Contactaban con las primeras víctimas, que «reconocieron sin dudas» a los dos varones por autores de los hechos, «señalando específicamente a uno de ellos» como que había realizado los actos de exhibicionismo, según han dado a conocer en una nota del Cuerpo difundida por la Subdelegación del Gobierno en Valladolid.

Así que, «ante la gravedad de los hechos y la existencia de claros indicios», han añadido las misma fuentes, se procedía a la detención de uno de los varones como presunto autor de un delito de exhibicionismo con connotaciones sexuales hacia una menor.

Tras pasar por Comisaría para instruir las pertinentes diligencias, pasaba a disposición judicial, que decretaba su libertad.