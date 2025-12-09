Suscribete a
ABC Premium

Investigan una agresión grupal a una niña de 13 años que salía de clase de tenis

Los investigadores buscan los vídeos de la paliza, que tuvo lugar en Miranda de Ebro (Burgos)

Interceptados nueve conductores por carreras ilegales en un polígono de Valladolid

Investigan una agresión grupal a una niña de 13 años que salía de clase de tenis
ABC

ABC

Burgos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Policía Nacional investiga una agresión grupal a una menor cuando salía de clase de tenis, el pasado viernes en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro.

Fue la madre de la víctima, según indican desde la Subdelegación del Gobierno, la que denunció los hechos ... en Comisaría el pasado viernes y que ha ampliado la denuncia con posterioridad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app