Investigan una agresión grupal a una niña de 13 años que salía de clase de tenis

La Policía Nacional investiga una agresión grupal a una menor cuando salía de clase de tenis, el pasado viernes en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro.

Fue la madre de la víctima, según indican desde la Subdelegación del Gobierno, la que denunció los hechos ... en Comisaría el pasado viernes y que ha ampliado la denuncia con posterioridad.

Según publican diversos medios, la agresión se produjo el viernes a la salida de las clases de tenis de la menor, de 13 años, recoge Ep. El ataque fue grabado en vídeo por diferentes jóvenes que se encontraban en el lugar y ahora los investigadores tratan de hacerse con esas imágenes, por si permiten identificar a los agresores.

