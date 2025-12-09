Tres detenidos en Sepúlveda (Segovia) por robar 420 kilos de cable de cobre en explotaciones agrícolas y ganaderas

El pasado mes de noviembre, cuando una patrulla de la Guardia Civil de Sepúlveda realizaba un dispositivo en el marco de la lucha contra delitos patrimoniales cometidos en explotaciones agrícolas y ganaderas, así como de robos de cable de cobre, paró un vehículo en el ... que viajaban tres hombres de mediana edad. Nerviosos, levantaron las sospechas de los agentes, que decidieron registrar el vehículo. En el maletero llevaban nueve sacos cargados de hilo de cobre ocultos bajo una manta.

Al preguntar a los ocupantes del coche por la procedencia del cable, estos contestaron con evasivas, manifestando que se dirigían a una chatarrería de la provincia de Madrid para venderlo. Sin embargo, no aportaron ningún documento que demostrase la adquisición lícita del metal transportado. Por todo ello, los agentes, en coordinación con el Equipo Roca detuvieron a los tres hombres como presuntos autores de un delito de apropiación indebida.

El material que se les intervino se encontraba completamente limpio, sin restos de plástico del cable protector, y arrojaba un peso total de 420 kilogramos. Se siguen realizando gestiones para ubicar la procedencia del citado cobre y poder identificar a los perjudicados del hecho delictivo.

Las personas detenidas tenían edades entre los 47 y 55 años y eran residentes en la provincia de Segovia. Junto con el cobre incautado, han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia nº 1 de Sepúlveda.