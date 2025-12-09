Suscribete a
ABC Premium
Copa del Rey
Todo listo para el sorteo de dieciseisavos: claves para seguirlo y no perdértelo

Tres detenidos en Sepúlveda (Segovia) por robar 420 kilos de cable de cobre en explotaciones agrícolas y ganaderas

Los hombres llamaron la atención de los agentes por su estado de nerviosismo

Detenido por robar el bolso a una mujer de avanzada edad que se apoyaba en un andador

Sacos de cobre intervenidos a los tres hombres
Sacos de cobre intervenidos a los tres hombres G. C.

ABC

Segovia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El pasado mes de noviembre, cuando una patrulla de la Guardia Civil de Sepúlveda realizaba un dispositivo en el marco de la lucha contra delitos patrimoniales cometidos en explotaciones agrícolas y ganaderas, así como de robos de cable de cobre, paró un vehículo en el ... que viajaban tres hombres de mediana edad. Nerviosos, levantaron las sospechas de los agentes, que decidieron registrar el vehículo. En el maletero llevaban nueve sacos cargados de hilo de cobre ocultos bajo una manta.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app