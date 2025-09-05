Detenido en Burgos un hombre de 57 años como presunto agresor sexual de un menor de edad

Agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Burgos han detenido a finales de este mes de agosto a un varón de 57 años de edad como presunto autor de un delito de agresión sexual a un menor de edad, según han informado este viernes fuentes de la Subdelegación del Gobierno. El detenido se anunciaba en una página de contactos, describiéndose físicamente y expresando de forma explícita sus gustos sexuales.

A partir de ahí comenzó la comunicación entre ambos. En un encuentro posterior, el menor -con capacidad de consentimiento, es decir, de entre 16 y 18 años- le marcó al adulto una serie de límites, pero estos no fueron respetados ya que este sometió al menor, pese a su reiterada y explícita oposición, a prácticas sexuales no consentidas, violentando así su voluntad.

En los días posteriores a lo ocurrido, el menor puso en conocimiento de una persona de su entorno lo sucedido, reiterando que había sido sometido a comportamientos sexuales no consentidos. Esta persona lo comunicó a Policía Nacional que, tras recabar y confirmar el testimonio del menor, identificó al adulto y procedió a su detención y puesta a disposición judicial como presunto autor de un delito de agresión sexual a un menor.

Noticia Relacionada Buscan a un hombre por intentar quemar a su expareja en el interior de un coche en Segovia M. A. El caso se investiga como violencia de género y la víctima fue rescatada en estado muy grave

La autoridad judicial, a la espera de la celebración del juicio penal correspondiente, ha dictado una orden de alejamiento con prohibición de comunicación de esta persona respecto del menor. La Policía Nacional se encuentra investigando la posibilidad de que el detenido haya tenido acceso a más menores a través de los encuentros que ofrecía a través de la página de contactos.