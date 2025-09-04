Buscan a un hombre por quemar a su expareja en el interior de un coche en Segovia

La Guardia Civil busca a un hombre por presuntamente haber intentado quemar a su expareja en el interior de un vehículo en la localidad segoviana de Cuéllar. El caso se investiga como violencia de género y la víctima fue rescatada por los profesionales sanitarios en estado muy grave.

Los hechos se produjeron alrededor de las siete y media de la mañana de este jueves cuando, al parecer, la mujer, de unos 50 años, salía de su puesto de trabajo en el polígono industrial Prado Vega, en la localidad segoviana de Cuéllar.

Hasta el lugar se acercó su expareja quien habría rociado el vehículo con gasolina e intentado prenderle fuego con la mujer dentro para instantes después fugarse del lugar. Según han confirmado desde la Subdelegación del Gobierno en Segovia el hombre, natural de Palencia, ya ha sido identificado y la Benemérita lo busca.

La víctima, natural de Cuéllar, había estado incluida en el pasado en el sistema de protección de víctimas de violencia de género, Viogen, pero el caso estaba ya «inactivo», han informado las mismas fuentes.

Desde el servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León han informado de que recibió varias llamadas para informar del suceso. Según han indicado, en el lugar se trataba de extinguir las llamas con un extintor y de sacar del vehículo a la mujer, que se encontraba incosciente.

Se movilizó a lo Bomberos de Segovia, a la Guardia Civil y a Sacyl, que derivó una UVI móvil, una ambulancia soporte vital básico y un equipo médico de Cuéllar, localidad que estos días celebra sus fiestas patronales.