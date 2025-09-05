Sociedad Gitana Española ve «posibles motivaciones raciales» en la agresión de Olleros de Tera (Zamora)

La Sociedad Gitana Española ha puesto el foco en la «afinidad con la extrema derecha» que tendría el dueño de un bar de la localidad zamorana de Olleros de Tera que ingresó en prisión provisional tras «apuñalar de forma indiscriminada y con intención de matar a un joven gitano por querer irse sin pagar dos botellas de vino», por lo que ve «posibles motivaciones raciales».

El secretario general de la sociedad, Miguel Valverde, ha reclamado que el hostelero pague la máxima condena del Código Penal y ha lamentado que los vecinos y las personas que estaban en el lugar de los hechos, incluidos los clientes de la cafetería, «no hicieran nada para evitar el apuñalamiento ni prestaron auxilio al agredido».

Por todo ello, la Sociedad Gitana ha pedido a la Guardia Civil «que les identifique con nombres y apellidos».

El joven apuñalado, ha indicado la sociedad, «se salvó gracias a una persona gitana que paseaba por el lugar y llamó a la Guardia Civil», que se personó en la zona y movilizó recursos para enviar al joven al hospital. «A día de hoy permanece en la UCI, en León, «en estado muy grave y corriendo riesgo su vida».