Despedidas y muchos reproches en los plenos que cierran la legislatura en Castilla y León

Penúltima sesión de control al Ejecutivo de Castilla y León en esta legislatura. La próxima semana se celebrará el último pleno, ya que el mes de enero no es hábil y, en todo caso, a mediados se disolverán las Cortes para la convocatoria electoral, en ... principio, prevista para el 15 de marzo.

Así que en estas últimas sesiones, además de los reproches y críticas entre Gobierno y oposición, cada vez más elevadas, continúan las despedidas. Este martes decía adiós el histórico procurador zamorano del PSOE, José Ignacio Martín Benito, quien hacía su última pregunta en el pleno tras 18 años como parlamentario autonómico. «Me llevo lo mejor de ustedes», señalaba emocionado antes de ser despedido con un largo aplauso y con sus compañeros puestos en pie.

Peor tono tenía la despedida que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, dedicaba al procurador de Podemos, Pablo Fernández, quien no volverá a concurrir a las elecciones tras diez años en la Cámara, un tiempo del que Mañueco decía que hay que hacer «un balance esmirriado». «Me despido de usted. Me educaron en el perdón y no le guardo rencor», decía al recordar las duras críticas e insultos que el dirigente de Podemos ha dedicado al presidente de la Junta en no pocas ocasiones. Y terminaba por dedicarle versos de Santa Teresa: «Vivo sin vivir en mi...».

En el mano a mano con los portavoces de la oposición, Mañueco trataba de frenar los ataques con reproches, como hizo con la socialista Patricia Gómez, por no apoyar el proyecto de ley de violencia de género, lo que llevaba a la Junta a su retirada para evitar que fuese tumbado por la oposición. «Les pedí que no buscaran excusas y que no la bloquearan. Y encontraron las excusas, la bloquearon y además tuvieron de su lado a sus nuevos socios de Vox». Por ello, advertía de que «es pura hipocresía. En el PSOE no están para dar lecciones de protección a las mujeres. Suspenso en feminismo, sobresaliente en cinismo».

PP y Vox seguían con su enfrentamiento a gran escala. El portavoz de los de Abascal, David Hierro, quería saber las razones por las que el presidente de la Junta no defiende las medidas acordadas por las dos formaciones en Valencia. Tras decir a Mañueco que es «igual que la presidenta de Extremadura, María Guardiola, y seguirá el mismo camino», este le reprochóaba su «estrategia con el PSOE».