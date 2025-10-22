Las Cortes aprueban el techo de gasto para 2026 gracias a la abstención del PSOE

No ha habido sorpresa y, tal y como anunció el PSOE, el techo de gasto ha sido aprobado en el pleno de las Cortes de Castilla y León gracias a la abstención de la bancada socialista, a la que se han sumado los tres ... parlamentarios de Soria ¡Ya! y el de Por Ávila. A favor, el PP y los dos procuradores no adscritos, mientras que en contra lo han hecho Vox, UPL, Podemos y Francisco Igea.

Con el visto a este proyecto de ley se cumple una de las premisas recogidas en el informe de la letrada mayor de las Cortes, que supuso la devolución del presupuesto de 2026 a la Junta. Cuando se cumpla la segunda -podría ser este jueves en la reunión de la Mesa de las Cortes- y se dé luz verde a la sección 20, el Gobierno autonómico podrá rehacer las cuentas y volver a llevarlas al Parlamento.

Durante el debate parlamentario de este miércoles, en el que se ha hablado más del presupuesto rechazado que del techo de gasto, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha explicado algunos de los detalles de unas cifras que se elevan a 14.183 millones de euros y tendió la mano a la oposición para negociar las cuentas y «llegar a un buen acuerdo por responsabilidad».

«Es una propuesta realista y prudente plenamente compatible con que desde este Gobierno sigamos demandando un modelo de financiación autonómica más justo y que se atienda con igualdad las necesidades de todas las Comunidades», ha señalado Carriedo.

En los grupos de la oposición, sin embargo, no han convencido las explicaciones del consejero sino que, al contrario, han coincidido en volver a denunciar la «chapuza» con la que se ha realizado la tramitación, así que han animado a la Junta a que, «aproveche esta segunda oportunidad y rehaga el presupuesto», ha apuntado Igea.

Por el PSOE intervino José Francisco Martín, quien ha insistido en la «ilegalidad» de la tramitación de las Cuentas y en asegurar que «la Junta no quiere negociarlas». El procurador socialista ha aprovechado para despedirse «de los amigos y compañeros de todos los grupos, menos de uno», en alusión a Vox, del que dijo que «es un grupo no democrático con el que nos ha tocado lidiar», lo que provocó airadas protestas de la bancada de los de Abascal y, en especial, de su portavoz, David Hierro.

Martín, según han indicado fuentes socialistas, dejará el Parlamento autonómico aunque aún no se jubila, si bien ha aprovechado uno de los plenos más importantes del año para hacer su última intervención cuando, precisamente, en los últimos periodos de sesiones no ha sido de los parlamentarios más activos.

Por Vox ha intervenido Carlos Meléndez que acusó al PP de haber «perdido el respeto por las instituciones» y de «saltarse la separación de poderes» con el procedimiento«. De las cuentas, que aún están formalmente por debatir ya que, oficialmente están devueltas, ha señalado que en la Junta «este año no disimulan y van a pecho descubierto» con partidas como la destinada a inmigración, de 52,7 millones, que «permitiría subir a 600 euros el bono de 300 que han anunciado para los autónomos».

Rosa Esteban, que ha defendido el techo de gasto en las filas del PP, ha arrancado afeando la ausencia del secretario autonómico del PSCL, Carlos Martínez, en el hemiciclo . «No ha venido porque no tiene proyecto y esta tierra no le importa», ha clamado durante una intervención en la que el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, amenazó con suspender la sesión durante unos minutos «si no guardan silencio y se tranquilizan», dijo a sus señorías.

Tras la aprobación por la Cámara del techo de gasto, el el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se sirvió de la red social X para apelar «al diálogo con todos los grupos parlamentarios» para aprobar los presupuestos de la Comunidad, de los que resaltó que son «los más altos de la historia y los mejores para Castilla y León».