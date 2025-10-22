Suscribete a
Las Cortes aprueban el techo de gasto para 2026 gracias a la abstención del PSOE

Sólo el PP y los dos procuradores no adscritos (ex de Vox) dieron el sí a un proyecto de ley que hace posible volver a registrar los presupuestos

Mañueco ve «compadreo» entre PSOE y Vox por la devolución de los presupuestos a la Junta que han acordado las Cortes

Carriedo y Mañueco se saludan tras ver aprobado el techo de gasto en las Cortes
Carriedo y Mañueco se saludan tras ver aprobado el techo de gasto en las Cortes
Montse Serrador

Valladolid

No ha habido sorpresa y, tal y como anunció el PSOE, el techo de gasto ha sido aprobado en el pleno de las Cortes de Castilla y León gracias a la abstención de la bancada socialista, a la que se han sumado los tres ... parlamentarios de Soria ¡Ya! y el de Por Ávila. A favor, el PP y los dos procuradores no adscritos, mientras que en contra lo han hecho Vox, UPL, Podemos y Francisco Igea.

