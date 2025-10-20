Suscribete a
Castilla y León activa la precampaña electoral con los presupuestos en el centro del debate

El lío con las cuentas de la Comunidad, el desembarco de ministros y líderes nacionales y la vorágine de consejeros no dejan dudas

La oposición duda de la «validez» del presupuesto autonómico

El consejero de Economía y su equipo, en el registro del proyecto de ley de presupuestos en las Cortes
El consejero de Economía y su equipo, en el registro del proyecto de ley de presupuestos en las Cortes
Montse Serrador

Montse Serrador

Valladolid

Hace años que Castilla y León abandonó la máxima de que, a nivel político, aquí no pasaba nada porque las mayorías aplastantes que repetía el PP en cada cita electoral dejaba poco margen para las sorpresas. Pero hete aquí que las cosas empezaron a cambiar ... en 2019, incluso unos años antes, y la Comunidad comenzó a abonarse a la sorpresa y a lo inédito que, con el tiempo, ha ido dejando de serlo. Porque la semana que acaba de concluir fue de lo más sorprendente y amenaza con ser el preámbulo de lo que está por llegar, o ha llegado ya, metidos en plena precampaña para las elecciones autonómicas que se celebrarán, en principio, el 15 de marzo.

