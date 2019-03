«La España Vaciada» se moviliza en Madrid La mitad de la población de los pequeños pueblos de España está en Castilla y León Casi un tercio de los 2.248 ayuntamientos de la Comunidad supera el centenar de habitantes

I. Jimeno Valladolid Actualizado: 30/03/2019 12:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Casas vacías, muros de adobe a los que el tiempo ha vencido, persianas bajadas, puertas cerradas a cal y canto, calles en las que es difícil encontrarse con alguien, kilómetros y kilómetros sin gente, escuchar el silencio. Es el panorama que arroja un paseo por esa España vacía que cada vez, lamentablemente, gana más terreno y contra la que este domingo alzarán la voz en Madrid miles de personas llegadas de todo el país para demandar medidas que ayuden a frenar la sangría demográfica, orquestados bajo la batuta de las plataformas Soria ¡Ya! y Teruel existe, dos de las provincias más aquejadas por este mal para el que aún no se ha encontrado medina. Bajar al barro y llenarse los zapatos de polvo permite sentir la cruda realidad, pero también navegando por la web es posible hacer un recorrido por esa España vaciada que se revuelve, con Castilla y León a la cabeza, como uno de los territorios que más siente y padece esa infrenable pérdida de habitantes.

Y con ella, pueblos cada vez más pequeños. Frente a grandes urbes en las que la masificación avanza, mantenerse por encima de la barrera de los cien habitantes es una lucha para muchos ya perdida. Cada vez son más esos pequeños núcleos cuya población total cabría de sobra en un bloque de ciudad. Tanto que ya casi un tercio de los municipios de Castilla y León tiene en su censo menos de un centenar de personas, que no llegan a representar ni el dos de cada cien habitantes de la Comunidad. Así están 690 de los 2.248 (30,7 por ciento), según las últimas cifras oficiales del Padrón, a 1 de enero de 2018, publicadas por el INE (Instituto Nacional de Estadística), aunque son más los habitados entre pedanías, entidades locales menores, concejos... con exiguas cifras. En la Comunidad hay más de 6.000 núcleos de población.

Continuo crecimiento

El porcentaje ha ido creciendo con el paso del tiempo, y en veinte años este «club» de resistencia ha aumentado más de 64 por ciento su número de «socios», con 271 más. En 1998 eran 419, poco más del 18% del total, y ya una decenio después habían aumentado a 539, lo que supone que desde 2008 el crecimiento haya sido del 28% (151 más).

Prueba de que son más, pero cada vez con menos gente, que el número de personas que les mantienen con vida no ha aumentado en la misma proporción. Cierto es que ahora son más los vecinos que suman los más pequeños entre los pequeños, pero, aún así, no llegan a los 39.800 entre los 690 municipios en el escalón inferior de la demografía, lo que arroja una media de menos de 58 habitantes por cada uno. Veinte años atrás eran unos 26.500, por lo que su población ha aumentado en este tiempo en casi un 50%, frente al 64,5 en que lo ha hecho el número de municipios.

Castilla y León, una de las comunidades más afectadas por la sangría demográfica, pero no la única, acapara además a más de la mitad de la población española (78.000 personas) que vive en municipios que no superan los cien habitantes.

La proporción de pequeños pueblos en un región en la que la ruralidad es una de sus señas de identidad es mayor que la media española. Si en Castilla y León un 30,7 por ciento no rebasa esa cifra, en el conjunto nacional los 1.360 municipios que en total se quedan también por debajo representan el 16,7%, según los últimos datos del Padrón. Cierto es también que la Comunidad suma más de una cuarta parte de los 8.124 ayuntamientos de España. Y también que no sólo la comunidad es la única que no ha podido escapar al mal de la despoblación del medio rural, pues el aumento de los pequeños municipios se ha extendido por el conjunto del país. Eso sí, con Castilla y León la cabeza en incremento tanto en número como en porcentaje. El pódium de las autonomías que más lo sufren lo completan Castilla-La Mancha (266) y Asturias (212). Entre las tres acaparan casi nueve de cada diez municipios que no superan el centenar de habitantes. Claro que hay que tener en cuenta que las pequeñas aldeas de otros territorios como Galicia forman parte de núcleos más grandes y por eso la estadística sitúa a cero el contador de estos pequeños ayuntamientos en tierras gallegas.

En todas las provincias

Si en términos autonómicos Castilla y León está en lo alto del «cajón», al desciende al análisis municipal también ocupa un lugar destacado. Cinco de las diez provincias con los municipios más pequeños están aquí. Burgos, Soria, Ávila, Salamanca y Segovia están en ese «top ten» que encabeza Guadalajara, con 180 ayuntamientos que no superan el centenar de habitantes.

De la Comunidad, en números globales es Burgos la que más tiene (162, el 44% de los 371 totales), aunque proporcionalmente es Soria la que presenta un panorama más desolador, pues más de seis de cada diez están en esta situación, y con cifras al alza. Ya 116 de sus 183 municipios tiene menos de cien personas en su Padrón, cuando veinte años atrás era ya una cifra elevada, pero no llegaba a la mitad. Con un censo a la baja año tras año, Soria hace tiempo que dejó atrás el listón de los 90.000 habitantes. Esa «Siberia española» como se la ha llegado a comparar supone un promedio de 8,6 habitantes por kilómetro cuadrado, muy por debajo de la ya reducida cifra de 25,5 del conjunto de Castilla y León, la comunidad que con sus más de 94.000 kilómetros cuadrados es la más extensa de España y tiene una superficie mayor que más de algún país de la Unión Europea. En Zamora, otra de las provincias más afectadas por la despoblación, los ayuntamientos de menos de un centenar de vecinos son únicamente 27 de 248.

Ninguna provincia se escapa a tener en su geografía esos municipios reducidos, aunque en León sólo son cinco los ayuntamientos más pequeños, aunque sí cuente con numerosas pedanías con pocos vecinos. En Ávila son 92 de 248; 71 de 191 en Palencia; de 382 que tiene Salamanca, 81; 77 de 209 en Segovia y 59 de 225 en Valladolid.